Misli.com 3. Lig'de görünüm

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan 1. DİYARBEKİRSPOR 19 12 5 2 25 12 13 41 2. BUCASPOR 1928 19 11 6 2 37 14 23 39 3. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 19 12 2 5 29 12 17 38 4. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 19 9 5 5 26 18 8 32 5. OFSPOR 19 9 5 5 27 24 3 32 6. BELEDİYE DERİNCESPOR 18 7 7 4 28 16 12 28 7. ARTVİN HOPASPOR 19 7 4 8 25 32 -7 25 8. EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 19 6 6 7 23 24 -1 24 9. FATSA BELEDİYESPOR 18 6 6 6 15 17 -2 24 10. KIZILCABÖLÜKSPOR 19 5 6 8 19 24 -5 21 11. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 19 5 5 9 19 19 0 20 12. ANTALYA KEMERSPOR 19 5 5 9 17 30 -13 20 13. 1877 ALEMDAĞSPOR 18 5 4 9 22 30 -8 19 14. PAYASSPOR 19 4 6 9 21 28 -7 18 15. ÇANKAYA 18 5 2 11 13 29 -16 17 16. MANİSASPOR 19 1 8 10 14 31 -17 11

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan 1. FETHİYESPOR 20 12 4 4 41 17 24 40 2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 20 12 3 5 39 16 23 39 3. BELEDİYE KÜTAHYASPOR 19 11 5 3 36 17 19 38 4. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 20 8 8 4 23 19 4 32 5. CEYHANSPOR 20 9 5 6 33 37 -4 32 6. YOMRASPOR 20 8 7 5 26 22 4 31 7. MARDİN FOSFATSPOR 20 7 6 7 22 21 1 27 8. İSKENDERUN 20 8 3 9 19 30 -11 27 9. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 19 6 8 5 28 21 7 26 10. KAHTA 02 20 5 8 7 23 20 3 23 11. KARAMAN BELEDİYESPOR 19 5 8 6 28 28 0 23 12. AĞRI 1970 20 6 4 10 13 27 -14 22 13. ÇENGELKÖY 20 5 6 9 22 28 -6 21 14. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 19 4 9 6 21 28 -7 21 15. TEKİRDAĞSPOR 20 4 8 8 24 27 -3 20 16. TOKATSPOR 20 5 4 11 15 38 -23 19 17. YOZGATSPOR 1959 20 2 6 12 15 32 -17 12

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan 1. SOMASPOR 20 12 7 1 40 18 22 43 2. ESENLER EROKSPOR 20 12 4 4 38 16 22 40 3. ISPARTA 32 20 10 6 4 32 18 14 36 4. İÇEL İDMANYURDU 20 10 5 5 27 16 11 35 5. ÇATALCASPOR 19 9 6 4 23 17 6 33 6. ÇARŞAMBASPOR 20 8 8 4 26 16 10 32 7. KARŞIYAKA 20 8 5 7 21 19 2 29 8. ŞİLE YILDIZSPOR 20 7 7 6 24 24 0 28 9. ALTINDAĞ SPOR 19 6 6 7 15 18 -3 24 10. ELAZIĞ KARAKOÇAN 20 5 8 7 15 19 -4 23 11. OSMANİYESPOR 19 7 4 8 21 21 0 22 12. GÖLCÜKSPOR 19 6 4 9 11 17 -6 22 13. BATMAN PETROLSPOR 19 4 7 8 11 20 -9 19 14. ERBAASPOR 20 5 4 11 15 25 -10 19 15. ARHAVİSPOR 20 4 4 12 15 29 -14 16 16. YALOVASPOR 20 3 6 11 17 31 -14 15 17. CİZRESPOR 19 3 5 11 13 40 -27 14

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan 1. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 20 12 3 5 26 16 10 39 2. BURSA YILDIRIMSPOR 20 11 5 4 27 13 14 38 3. DÜZCESPOR 20 11 5 4 32 21 11 38 4. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 19 11 4 4 24 11 13 37 5. ADIYAMAN 1954 20 8 10 2 21 13 8 34 6. BAYRAMPAŞA 19 8 5 6 31 21 10 29 7. 52 ORDUSPOR 20 6 11 3 26 17 9 29 8. ALANYA KESTELSPOR 20 7 7 6 25 21 4 28 9. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 20 6 5 9 27 33 -6 23 10. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 19 5 7 7 25 28 -3 22 11. BERGAMA BELEDİYESPOR 18 5 7 6 18 23 -5 22 12. SİLİVRİSPOR 20 5 7 8 18 27 -9 22 13. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 20 5 7 8 15 29 -14 22 14. KOZANSPOR 19 4 8 7 13 16 -3 20 15. MODAFEN 19 4 5 10 15 25 -10 17 16. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 19 4 3 12 12 26 -14 15 17. MUĞLASPOR 20 1 7 12 12 27 -15 10

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19, 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'ta 21. hafta maçları oynanırken, 2. Grup haricinde liderler koltuğunu korudu.1. Grup'ta Diyarbekirspor, deplasmanda Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 41'e yükseltti. İkinci sıradaki Bucaspor 1928'in de berabere kalmasıyla Diyarbekirspor liderliğini sürdürdü.2. Grup'ta lider Nazilli Belediyespor, deplasmanda Mardin Fosfatspor'a 1-0 yenildi. İkinci sıradaki Fethiyespor ise rakibinin puan kaybında hata yapmadı ve Tekirdağspor'u 3-1 yenerek liderliğe yükseldi.3. Grup'ta en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 5 puan önünde bulunan Somaspor, deplasmanda Yalovaspor ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı. İçel İdmanyurdu'nu sahasında 5-0 yenen Esenler Erokspor'un 3 puan aldığı haftada fark 3'e düşse de Somaspor liderliğini korudu.4. Grup'ta ise oynanan maçların ardından ilk 3 sıradaki takımlar haftayı galibiyetle kapatırken, 1954 Kelkit Belediyespor liderliğini devam ettirdi.Ligde gruplara göre oluşan puan durumu şöyle:- 1. Grup:- 2. Grup:- 3. Grup:Not: Osmansiyespor'un 3 puanı silinmiştir.- 4. Grup: