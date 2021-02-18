Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19, 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'ta 21. hafta maçları oynandı.

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Misli.com 3. Lig'de görünüm
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18 Şubat 2021 17:20
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19, 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'ta 21. hafta maçları oynanırken, 2. Grup haricinde liderler koltuğunu korudu.

1. Grup'ta Diyarbekirspor, deplasmanda Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 41'e yükseltti. İkinci sıradaki Bucaspor 1928'in de berabere kalmasıyla Diyarbekirspor liderliğini sürdürdü.

2. Grup'ta lider Nazilli Belediyespor, deplasmanda Mardin Fosfatspor'a 1-0 yenildi. İkinci sıradaki Fethiyespor ise rakibinin puan kaybında hata yapmadı ve Tekirdağspor'u 3-1 yenerek liderliğe yükseldi.

3. Grup'ta en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 5 puan önünde bulunan Somaspor, deplasmanda Yalovaspor ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı. İçel İdmanyurdu'nu sahasında 5-0 yenen Esenler Erokspor'un 3 puan aldığı haftada fark 3'e düşse de Somaspor liderliğini korudu.

4. Grup'ta ise oynanan maçların ardından ilk 3 sıradaki takımlar haftayı galibiyetle kapatırken, 1954 Kelkit Belediyespor liderliğini devam ettirdi.

Ligde gruplara göre oluşan puan durumu şöyle:

- 1. Grup:

TAKIMLAR  O  G  B  M  A  Y  Av.  Puan
1. DİYARBEKİRSPOR 19 12 5 2 25 12 13 41
2. BUCASPOR 1928 19 11 6 2 37 14 23 39
3. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 19 12 2 5 29 12 17 38
4. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 19 9 5 5 26 18 8 32
5. OFSPOR 19 9 5 5 27 24 3 32
6. BELEDİYE DERİNCESPOR 18 7 7 4 28 16 12 28
7. ARTVİN HOPASPOR 19 7 4 8 25 32 -7 25
8. EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 19 6 6 7 23 24 -1 24
9. FATSA BELEDİYESPOR 18 6 6 6 15 17 -2 24
10. KIZILCABÖLÜKSPOR 19 5 6 8 19 24 -5 21
11. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 19 5 5 9 19 19 0 20
12. ANTALYA KEMERSPOR 19 5 5 9 17 30 -13 20
13. 1877 ALEMDAĞSPOR 18 5 4 9 22 30 -8 19
14. PAYASSPOR 19 4 6 9 21 28 -7 18
15. ÇANKAYA 18 5 2 11 13 29 -16 17
16. MANİSASPOR 19 1 8 10 14 31 -17 11
 

- 2. Grup:

TAKIMLAR  O  G  B  M  A  Y  Av.  Puan
1. FETHİYESPOR 20 12 4 4 41 17 24 40
2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 20 12 3 5 39 16 23 39
3. BELEDİYE KÜTAHYASPOR 19 11 5 3 36 17 19 38
4. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 20 8 8 4 23 19 4 32
5. CEYHANSPOR 20 9 5 6 33 37 -4 32
6. YOMRASPOR 20 8 7 5 26 22 4 31
7. MARDİN FOSFATSPOR 20 7 6 7 22 21 1 27
8. İSKENDERUN 20 8 3 9 19 30 -11 27
9. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 19 6 8 5 28 21 7 26
10. KAHTA 02  20 5 8 7 23 20 3 23
11. KARAMAN BELEDİYESPOR 19 5 8 6 28 28 0 23
12. AĞRI 1970 20 6 4 10 13 27 -14 22
13. ÇENGELKÖY 20 5 6 9 22 28 -6 21
14. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 19 4 9 6 21 28 -7 21
15. TEKİRDAĞSPOR 20 4 8 8 24 27 -3 20
16. TOKATSPOR 20 5 4 11 15 38 -23 19
17. YOZGATSPOR 1959 20 2 6 12 15 32 -17 12
 

- 3. Grup:

TAKIMLAR  O  G  B  M  A  Y  Av.  Puan
1. SOMASPOR 20 12 7 1 40 18 22 43
2. ESENLER EROKSPOR 20 12 4 4 38 16 22 40
3. ISPARTA 32 20 10 6 4 32 18 14 36
4. İÇEL İDMANYURDU 20 10 5 5 27 16 11 35
5. ÇATALCASPOR 19 9 6 4 23 17 6 33
6. ÇARŞAMBASPOR 20 8 8 4 26 16 10 32
7. KARŞIYAKA 20 8 5 7 21 19 2 29
8. ŞİLE YILDIZSPOR 20 7 7 6 24 24 0 28
9. ALTINDAĞ SPOR 19 6 6 7 15 18 -3 24
10. ELAZIĞ KARAKOÇAN 20 5 8 7 15 19 -4 23
11. OSMANİYESPOR 19 7 4 8 21 21 0 22
12. GÖLCÜKSPOR 19 6 4 9 11 17 -6 22
13. BATMAN PETROLSPOR 19 4 7 8 11 20 -9 19
14. ERBAASPOR 20 5 4 11 15 25 -10 19
15. ARHAVİSPOR 20 4 4 12 15 29 -14 16
16. YALOVASPOR 20 3 6 11 17 31 -14 15
17. CİZRESPOR 19 3 5 11 13 40 -27 14
Not: Osmansiyespor'un 3 puanı silinmiştir.

 

- 4. Grup:

TAKIMLAR  O  G  B  M  A  Y  Av.  Puan
1. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 20 12 3 5 26 16 10 39
2. BURSA YILDIRIMSPOR 20 11 5 4 27 13 14 38
3. DÜZCESPOR 20 11 5 4 32 21 11 38
4. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 19 11 4 4 24 11 13 37
5. ADIYAMAN 1954 20 8 10 2 21 13 8 34
6. BAYRAMPAŞA 19 8 5 6 31 21 10 29
7. 52 ORDUSPOR 20 6 11 3 26 17 9 29
8. ALANYA KESTELSPOR 20 7 7 6 25 21 4 28
9. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 20 6 5 9 27 33 -6 23
10. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 19 5 7 7 25 28 -3 22
11. BERGAMA BELEDİYESPOR 18 5 7 6 18 23 -5 22
12. SİLİVRİSPOR 20 5 7 8 18 27 -9 22
13. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 20 5 7 8 15 29 -14 22
14. KOZANSPOR 19 4 8 7 13 16 -3 20
15. MODAFEN 19 4 5 10 15 25 -10 17
16. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 19 4 3 12 12 26 -14 15
17. MUĞLASPOR 20 1 7 12 12 27 -15 10


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