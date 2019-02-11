Mircea Lucescu veda etti! İşte ayrılık sözleri

"ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIĞIMA İNANIYORUM"

UKRAYNA BASININA DA KONUŞTU: "KOVULMADIM"

"KULÜP TAKIMI ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM"

"SHAKHTAR DONETSK'E GERİ DÖNME ŞANSIM YOK"

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile bugün yapmış olduğu toplantının ardından Rumen teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi konusunda kendisiyle anlaşma sağladığını resmen açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Türk futbolu için yapmış olduğu çalışmalar ve A Milli Takım'da geleceğin takımını oluşturmak adına genç futbolcular konusunda gösterdiği hassasiyet için Sayın Mircea Lucescu'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.Toplantının ardından bir açıklama yapan Rumen teknik adam, şunları söyledi:"Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunu yenilemek ve gençleştirmek hedefiyle çıkmış olduğumuz yolda çalışmalarımızı tamamladığımıza inanıyorum. Geldiğimiz süreçte, yaklaşmakta olan 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde TFF yönetiminin ve yeni teknik direktörün önünü açmak için karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerine görev sürem boyunca bana inandıkları ve destekledikleri, ekibime de çalışmalarımda bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin kalbimde daima özel bir yeri olacak."Ukrayna basınına da konuşan teknik adam, "Türkiye'deki görevimi tamamladım. Yeni, genç bir takım inşa ettim ve yaş ortalamasını 29'dan 23,5'a düşürdüm. Artık benim için ayrılma zamanı gelmişti. Kovulmadım, istifa da etmedim, karşılıklı anlaştık. Milli Takım'ın geleceği ile ilgili uzun zamandır görüşüyorduk. EURO2020 elemeleri için yeni bir teknik direktör gelmesini ben de uygun buluyordum. Gelecek için doğru bir teknik adam lazımdı." ifadelerini kullandı.Kulüp takımı çalıştırmak istediğini kaydeden deneyimli hoca, "Birçok teklif alıyorum, bir kulüp takımı çalıştırmak istiyorum. Oyuncuları sürekli görmek istiyorum, milli takımdaki gibi ara ara görmek istemiyorum. Yaz aylarında teklifleri değerlendireceğim. Belki de emekli olurum. Türkiye her zaman kalbimde özel bir yerde olacak" dedi.Shakhtar Donetsk'e dönme ile ilgili bir planı olmadığını da söyleyen Luce, "Shakhtar Donetsk'e geri dönme şansım var mı? Hayır. Bu yanlış olur. Shakhtar Donetsk'te bir teknik direktör var ve harika bir takım durumundalar. Bence şampiyon olacaklar. Şu anda kadar işleyen bir sistem kurmayı başardılar." mesajını yolladı.