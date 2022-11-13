Mircea Lucescu'dan emeklilik kararı!

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ile Galatasaray'ı çalıştıran Mircea Lucescu, için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Dinamo Bükreş'in eski başkanı ve Lucescu'nun yakın akrabası Constantin Anghelache, 77 yaşındaki teknik adamın kariyerine nokta koyabileceğini söyledi.



Dünya futbolunda en uzun süre görev yapan çalıştırıcılardan biri olan Lucescu için Anghelache, "Kişisel performansına bakılırsa yaşanan sıkıntılardan sonra iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Lucescu bana bu yılın belki de son yılı olduğunu, yeterince çalıştığını ve dinlenmesi gerektiğini söyledi." dedi.



Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de olduğu B Grubu'nda 1 puanla son sırada yer aldı ve Avrupa kupalarına veda etti.



Savaşın devam ettiği Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev, 10 maçta topladığı 19 puanla 5. sırada yer alıyor.





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