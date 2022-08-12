Milliler halterde günü 1'i altın 5 madalyayla ile bitirdi!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde Türk sporcular günü 1 altın, 4 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.



TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen halter müsabakalarında Türk sporcular erkeklerde 61 ve 67 kiloda, kadınlarda ise 59 kiloda podyuma çıktı.



67 kiloda Yusuf Fehmi Genç, silkmede 174 kilo kaldırarak oyunlar rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. Yusuf Fehmi, toplamda ise 305 kiloya ulaşarak bronz aldı. Aynı kiloda Kaan Kahriman ise koparmada 138 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.



Erkekler 61 kiloda Ferdi Hardal, koparmada 122 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı.



Kadınlar 59 kiloda ise Cansel Özkan, koparmada kaldırdığı 88 kiloyla bronz madalyayı boynuna taktı.









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