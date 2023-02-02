Milli tenisçilerin hedefi Dünya Grubu

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Davis Kupası'nda Dünya Grubu 1'den çıkıp, oradan da elit ülkelerin yer aldığı Dünya Grubu'na çıkmayı hedeflediklerini belirtti.



Durmuş, Türkiye ile Slovenya'nın, 3-4 Şubat tarihlerinde İstanbul'da karşılaşacağı Davis Kupası Dünya Grubu 1 Play-Off müsabakası öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Müsabakanın Türkiye'de oynanacak olmasının avantajını kullanmak istediklerini dile getiren Durmuş, organizasyonda Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Ergi Kırkın, Yankı Erel ve Sarp Ağabigün'ün mücadele edeceğini anımsattı.



Milli tenisçilerin formda olduğunu aktaran Durmuş, "Hedefimiz kazanmak. Geçen yıl tarihimizde ilk defa Dünya Grubu 1'e yükselmiştik. Dünya Grubu 1'den çıkıp oradan da elit ülkelerin yer aldığı Dünya Grubu'na çıkmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Altyapıya her zaman önem verdiklerini dile getiren Durmuş, kurdukları sistemle iyi sporcular yetiştirmeye başladıklarını aktardı.



Cengiz Durmuş, teniste dünyanın en iyisi olabilmek için çalışmalarına devam ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"2022 yılında 750'ye yakın ulusal ve uluslararası turnuva yapan federasyon olarak, bu sene de yine birçok uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin bir tenis ülkesi olduğunu geçen yıllarda tüm dünyaya gösterdik, dünya da bunu kabul etti. 2023 yılında da bu geleneğin devam edeceğini biliyoruz. Ayrıca dünyanın en iyi tenis ülkesi olabilmesi, dünyanın en iyi tenisçisini yetiştirebilen bir ülke olabilmesi ve dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirebilen bir federasyon olabilmesi anlayışıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz."



"En büyük heyecanımız olimpiyatlara gidebilmek"



Kurdukları hayalleri hayata geçirmek için projeler ürettiklerini vurgulayan Durmuş, şunları kaydetti:



"2024 Paris Olimpiyat Oyunları ana hedefimiz. Bu potaya girmiş sporcularımız var. Onunla ilgili mücadeleleri devam ediyor. En büyük heyecanımız olimpiyatlara gidebilmek. Daha önce Çağla Büyükakçay ile tarihimizde ilk kez olimpiyatlara gitmiştik. Bu dönem yine olimpiyatlara gidebilecek sporcularımız olsun istiyoruz. Erkeklerde Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek bu mücadeleyi verirken, kadınlarda İpek Öz ve Zeynep Sönmez hızla ilerliyor. Onun heyecanını yaşıyoruz. Önce Slovenya'yı yenip 2023'ün sonunda da aslında Dünya Grubu'na çıkan bir A Milli Takımın hayalini kuruyoruz. Buna yakınız. Oyuncularımız buna hazır."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ