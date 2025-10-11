11 Ekim
Letonya-Andora
0-017'
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Milli sporcu Korkmaz, boccede dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor

Ispartalı milli sporcu Ayşenur Nazlı Korkmaz, İspanya'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda derece elde etmek için "sıkı" çalışıyor.

calendar 11 Ekim 2025 15:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcu Korkmaz, boccede dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gençler, Ümitler ve Büyükler Türkiye Petank Şampiyonasında iki madalya kazanan Ispartalı milli sporcu Ayşenur Nazlı Korkmaz, İspanya'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda derece elde etmek için "sıkı" çalışıyor.

Muğla'nın Ula ilçesinde 24-28 Eylül'de düzenlenen organizasyonda "Genç Kızlar Altın Nokta" kategorisinde ikinci, "Ümit Kadın Takımlar" kategorisinde ise Türkiye şampiyonu olan Korkmaz, katıldığı turnuvalardan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Isparta'da antrenörüyle antrenmanlarını sürdüren Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, elde ettiği derecelerle kentin adını zirveye taşıdığı için mutlu olduğunu söyledi.


Madalya kazandığında motive olduğunu anlatan Korkmaz, "Küçüklüğümden beri yaptığım bir spor bocce. Ailemi, çevremi ve antrenörümü gururlandırmak beni en çok mutlu eden şey." dedi.

Korkmaz, 16-19 Ekim'de Konya'da lig maçlarına katılacağını aktararak buradan da madalyayla dönmek istediğini vurguladı.

Eğitimini ve sporu bir arada yürüttüğüne değinen Korkmaz, "21-25 Ekim'de ise İspanya'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda dünya derecesi elde etmeyi hedefliyorum. Bunun için sıkı çalışıyorum." diye konuştu.

Milli sporcunun antrenörü Mustafa Şentürk ise Türkiye Şampiyonasında istedikleri başarıya ulaştıklarını, dünya şampiyonasından da madalyayla dönmek istediklerini dile getirdi.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
