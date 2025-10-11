Milli sporcu Korkmaz, boccede dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor

Gençler, Ümitler ve Büyükler Türkiye Petank Şampiyonasında iki madalya kazanan Ispartalı milli sporcu Ayşenur Nazlı Korkmaz, İspanya'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda derece elde etmek için "sıkı" çalışıyor.Muğla'nın Ula ilçesinde 24-28 Eylül'de düzenlenen organizasyonda "Genç Kızlar Altın Nokta" kategorisinde ikinci, "Ümit Kadın Takımlar" kategorisinde ise Türkiye şampiyonu olan Korkmaz, katıldığı turnuvalardan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.Isparta'da antrenörüyle antrenmanlarını sürdüren Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, elde ettiği derecelerle kentin adını zirveye taşıdığı için mutlu olduğunu söyledi.Madalya kazandığında motive olduğunu anlatan Korkmaz, "Küçüklüğümden beri yaptığım bir spor bocce. Ailemi, çevremi ve antrenörümü gururlandırmak beni en çok mutlu eden şey." dedi.Korkmaz, 16-19 Ekim'de Konya'da lig maçlarına katılacağını aktararak buradan da madalyayla dönmek istediğini vurguladı.Eğitimini ve sporu bir arada yürüttüğüne değinen Korkmaz, "21-25 Ekim'de ise İspanya'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda dünya derecesi elde etmeyi hedefliyorum. Bunun için sıkı çalışıyorum." diye konuştu.Milli sporcunun antrenörü Mustafa Şentürk ise Türkiye Şampiyonasında istedikleri başarıya ulaştıklarını, dünya şampiyonasından da madalyayla dönmek istediklerini dile getirdi.