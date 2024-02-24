Milli kayakçılar, Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli kayakçılar, Estonya'daki Gençler Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. Organizasyonda Türkiye'yi Ebru Tuncer ve Mine Kılıç temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kayakçılar, Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek
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24 Şubat 2024 18:56
Uluslararası Biatlon Federasyonu (IBU) Gençler Dünya Şampiyonası Estonya'da başladı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcu Ebru Tuncer taşıdı.

Antrenörler M. Mustafa İlçin, Fırat Öztekin ve Celal Apak yönetiminde şampiyonada, ay-yıldızlı sporculardan Ebru Tuncer ve Mine Kılıç madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto şampiyonada mücadele edecek sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

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