Milli eskrimci Tolga Aslan'dan gümüş madalya!

Milli eskrimci Tolga Aslan, Bulgaristan'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da bugün başlayan Satellite Turnuvası'nda milli sporcu Tolga Aslan, erkekler kılıç kategorisinde mücadele etti. Tolga Aslan, organizasyonu 2'nci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.



Turnuvada piste çıkan milli sporculardan Kerem Çağlayan 10, Muhammed Furkan Kalender 12, Enes Talha Kalender 18, Furkan Yaman 19, Nedim Semih Mescioğlu 28, Alper Taş 31, Özkan Zorlu Yıldırım 32, Arda Tanerler 33 ve Toprak Altınçekiç ise mücadelesini 50'nci sırada tamamladı.



