Milan ve Atalanta yenişemedi!

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Atalanta, sahasında Milan'ı konuk etti.



New Balance Arena'da oynanan mücadele, 1-1 berabere sonuçlandı.



Karşılaşmada Milan'ın golünü 4. dakikada Samuele Ricci attı. Atalanta'nın golü ise 35. dakikada Ademola Lookman'dan geldi.



Bu sonuçla beraber Milan, 18 puan ile maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Atalanta ise 13 puanla 6. sırada konumlandı.



Ligde gelecek hafta Atalanta, Udinese'ye konuk olacak. Milan, Roma'yı konuk edecek.