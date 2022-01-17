İtalya Serie A'nın 22. haftasında Milan, kendi sahasında Spezia ile karşı karşıya geldi.



Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Spezia, 90+6. dakikada bulduğu 2-1 kazandı.



Karşılaşmada Milan 45+1. dakikada Leao ile öne geçerken, Spezia'nın gollerini 64. dkaikada Agudelo ve 90+6. dakikada Gyasi kaydetti.



Öte yandan Milan'da Theo Hernandez, 45. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Milan,3 maç sonra kaybetti ve 48 puanda kaldı. Spezia ise arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 22'ya yükseltti.



Ligin bir sonraki haftasında Milan kendi sahasında Juventus ile karşılaşacak. Spezia ise evinde Sampdoria'yı konuk edecek.



NAPOLI 2 GOLLE KAZANDI



İtalya Serie A'da günün aynı saatte başlayan karşılaşmasında Napoli, deplasmanda Bologna'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.



Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 20 ve 47. dakikada Lozano kaydetti.



Alınan sonucun ardından Napoli, puanını 46'ya yükseltti. Bologna ise 27 puanda kaldı.





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