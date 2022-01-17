Milan, son saniyede yıkıldı!

İtalya Serie A'da Milan, kendi sahasında Spezia'ya son saniyede yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Milan, son saniyede yıkıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2022 22:41
İtalya Serie A'nın 22. haftasında Milan, kendi sahasında Spezia ile karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Spezia, 90+6. dakikada bulduğu 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Milan 45+1. dakikada Leao ile öne geçerken, Spezia'nın gollerini 64. dkaikada Agudelo ve 90+6. dakikada Gyasi kaydetti.

Öte yandan Milan'da Theo Hernandez, 45. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Milan,3 maç sonra kaybetti ve 48 puanda kaldı. Spezia ise arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 22'ya yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Milan kendi sahasında Juventus ile karşılaşacak. Spezia ise evinde Sampdoria'yı konuk edecek.

NAPOLI 2 GOLLE KAZANDI

İtalya Serie A'da günün aynı saatte başlayan karşılaşmasında Napoli, deplasmanda Bologna'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 20 ve 47. dakikada Lozano kaydetti.

Alınan sonucun ardından Napoli, puanını 46'ya yükseltti. Bologna ise 27 puanda kaldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.