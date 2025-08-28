Milan Skriniar: 'Maça çok kötü başladık'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Maçın ardından tecrübeli stoper Milan Skriniar konuştu.
Skriniar'ın sözleri şu şekilde:
"Maça çok kötü başladık. Böyle başlamak mümkün olmamalıydı. İlk yarıda kötü bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla top kaybettik. İkinci yarıda daha iyi oynadık ama yeterli olmadı, fikrim bu."
