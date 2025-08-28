27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
2-0
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-0
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
6-0
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
1-1
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
2-0
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-6
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-0
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
14-13
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
2-3

Milan Skriniar: "Maça çok kötü başladık"

Milan Skriniar, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya 1-0 yenildiği maçın ardından konuştu.

calendar 28 Ağustos 2025 00:32 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 00:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Milan Skriniar: 'Maça çok kötü başladık'
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Maçın ardından tecrübeli stoper Milan Skriniar konuştu.

Skriniar'ın sözleri şu şekilde:

 "Maça çok kötü başladık. Böyle başlamak mümkün olmamalıydı. İlk yarıda kötü bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla top kaybettik. İkinci yarıda daha iyi oynadık ama yeterli olmadı, fikrim bu."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
