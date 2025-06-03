Milan Skriniar için 20 milyon euro'luk talep!

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ı bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, Skriniar'ın bonservisi için Paris Saint-Germain ile temaslarına devam ediyor.
20 MİLYON EURO
Fransız basınından Le Parisien'de yer alan habere göre, PSG, 30 yaşındaki stoperin bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye transferinin ardından 23 maçta sahaya çıkan Milan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
PSG İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Milan Skriniar'ın Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Skriniar'ın bonservisi için Paris Saint-Germain ile temaslarına devam ediyor.
20 MİLYON EURO
Fransız basınından Le Parisien'de yer alan habere göre, PSG, 30 yaşındaki stoperin bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye transferinin ardından 23 maçta sahaya çıkan Milan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
PSG İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Milan Skriniar'ın Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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