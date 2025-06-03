Milan Skriniar için 20 milyon euro'luk talep!

Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Milan Skriniar için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

calendar 03 Haziran 2025 18:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan Skriniar için 20 milyon euro'luk talep!
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Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ı bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, Skriniar'ın bonservisi için Paris Saint-Germain ile temaslarına devam ediyor.

20 MİLYON EURO

Fransız basınından Le Parisien'de yer alan habere göre, PSG, 30 yaşındaki stoperin bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye transferinin ardından 23 maçta sahaya çıkan Milan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

PSG İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Milan Skriniar'ın Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


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