Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Pascal Bosschart'ın ekibi Feyenoord evinde Sergio Conceiçao'nun yönetimindeki Milan'ı 1-0 mağlup etti.
Feyenoord Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord'a galibiyeti getiren golü 3. dakikada Igor Paixao kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Feyenoord, 18 Şubat Salı günü oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajı eline almış oldu.
Turun galibi, son 16 turunda Inter veya Arsenal ile eşleşecek.
Feyenoord Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord'a galibiyeti getiren golü 3. dakikada Igor Paixao kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Feyenoord, 18 Şubat Salı günü oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajı eline almış oldu.
Turun galibi, son 16 turunda Inter veya Arsenal ile eşleşecek.
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