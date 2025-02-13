Milan, Feyenoord Stadyumu'ndan çıkamadı

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Feyenoord evinde Milan'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan, Feyenoord Stadyumu'ndan çıkamadı
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13 Şubat 2025 01:03
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Pascal Bosschart'ın ekibi Feyenoord evinde Sergio Conceiçao'nun yönetimindeki Milan'ı 1-0 mağlup etti.

Feyenoord Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord'a galibiyeti getiren golü 3. dakikada Igor Paixao kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord, 18 Şubat Salı günü oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajı eline almış oldu.

Turun galibi, son 16 turunda Inter veya Arsenal ile eşleşecek.


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