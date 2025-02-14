Milan'da Conceiçao rahatsızlığı!

Milan'ın aralık ayında göreve gelen teknik direktör Sergio Conceiçao'nun performansından memnun olmadığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Milan'da Conceiçao rahatsızlığı!
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14 Şubat 2025 14:04
Milan'da yeni teknik direktör Sergio Conceiçao ile ilgili rahatsızlık olduğu öne sürüldü.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, kulüp, tutarsız sonuçlar nedeniyle Conceiçao'nun performansından memnun değil.

IBRAHIMOVIC RAHATSIZ

Milan'da danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic'in de bazı açıklamaları nedeniyle Portekizli antrenörden memnun olmadığı belirtildi.

Ibrahimovic, ocak ayında gerçekleşen beş takviyenin ardından, Conceiçao için, "İki takıma sahip" demişti. Portekizli teknik adam ise geçtiğimiz günlerde, "Aslında ikiden fazla takımımız var, altyapıdan birçok oyuncumuz var." sözlerini sarf etti. Ibrahimovic'in, Conceiçao'nun bu sözlerinden rahatsız olduğu aktarıldı.

Öte yandan Ibrahimovic'in, Feyenoord maçının son dakikalarında Santiago Gimenez ve Rafael Leao'nun oyundan çıkması Tammy Abraham ve Francesco Camarda'nın oyuna girmesiyle yapılan değişikliklerden de hoşnut olmadığı kaydedildi.

ANA FAKTÖR DEVLER LİGİ BİLETİ

30 Aralık'ta Milan'ın başına geçen Conceiçao, İtalyan ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı. Ancak Milan, Portekizli teknik adam ile sezon sonunda yollarını ayırma opsiyonuna sahip. Conceiçao'nun geleceği için Şampiyonlar Ligi biletinin ana faktör olduğu ifade edildi.

İTALYA PERFORMANSI

Milan'da şu ana kadar 11 maçta takımın başında sahaya çıkan Conceiçao, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Conceiçao, Milan'ın başında İtalya Süper Kupa sevinci yaşamıştı.


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