Miha Zajc için F.Bahçe'ye dev teklif!

Fenerbahçe'de, Dinamo Kiev maçına saatler kala sürpriz bir gelişme yaşandı. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler Miha Zajc için gelen transfer teklifini kabul etti.
8 MİLYON EURO
Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Sloven orta saha konusunda Torino ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Miha Zajc için gelen 8 milyon euroluk transfer teklifini kabul ettiği kaydedildi. Sarı-lacivertliler ile Serie A ekibi arasında ödeme planı konusunda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
İTALYA'DA ZAJC YARIŞI
Torino'nun Fenerbahçe'nin sunduğu şartları kabul etmesi halinde transferin resmiyete kavuşacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilere 3 milyon 500 bin euro karşılığında imza atan tecrübeli futbolcunun en parlak dönemini geçtiğimiz sezon geçirdiği aktarıldı. Miha Zajc ile Torino'nun yanı sıra Fiorentina, Bologna ve Cagliari'nin de ilgilendiği vurgulandı. Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un da Sloven orta sahaya karşı bir ilgisinin olduğu belirtildi.
JESUS KADRODA DÜŞÜNÜYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un geçtiğimiz sezon 41 müsabakada 9 gol ve 2 asist üreten Miha Zajc'ın hazırlık kampında da gösterdiği performans nedeniyle durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Portekizli çalıştırıcının Sloven oyuncunun ayrılığına kulüp menfaatlerine uyması halinde onay vereceği belirtildi. Fenerbahçe ile Torino arasındaki görüşmelerde son detaylar konusunda pürüz yaşanması halinde Jorge Jesus'un kadro planları arasında Miha Zajc'ın da olduğu öğrenildi.
28 yaşındaki orta sahanın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sloven futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
8 MİLYON EURO
Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Sloven orta saha konusunda Torino ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Miha Zajc için gelen 8 milyon euroluk transfer teklifini kabul ettiği kaydedildi. Sarı-lacivertliler ile Serie A ekibi arasında ödeme planı konusunda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
İTALYA'DA ZAJC YARIŞI
Torino'nun Fenerbahçe'nin sunduğu şartları kabul etmesi halinde transferin resmiyete kavuşacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilere 3 milyon 500 bin euro karşılığında imza atan tecrübeli futbolcunun en parlak dönemini geçtiğimiz sezon geçirdiği aktarıldı. Miha Zajc ile Torino'nun yanı sıra Fiorentina, Bologna ve Cagliari'nin de ilgilendiği vurgulandı. Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un da Sloven orta sahaya karşı bir ilgisinin olduğu belirtildi.
JESUS KADRODA DÜŞÜNÜYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un geçtiğimiz sezon 41 müsabakada 9 gol ve 2 asist üreten Miha Zajc'ın hazırlık kampında da gösterdiği performans nedeniyle durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Portekizli çalıştırıcının Sloven oyuncunun ayrılığına kulüp menfaatlerine uyması halinde onay vereceği belirtildi. Fenerbahçe ile Torino arasındaki görüşmelerde son detaylar konusunda pürüz yaşanması halinde Jorge Jesus'un kadro planları arasında Miha Zajc'ın da olduğu öğrenildi.
28 yaşındaki orta sahanın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sloven futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
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