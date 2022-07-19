Miha Zajc için F.Bahçe'ye dev teklif!

, Dinamo Kiev maçına saatler kala sürpriz bir gelişme yaşandı. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-lacivertlileriçin gelen transfer teklifini kabul etti.Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Sloven orta saha konusundaile anlaşma sağlandığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Miha Zajc için gelentransfer teklifini kabul ettiği kaydedildi. Sarı-lacivertliler ile Serie A ekibi arasında ödeme planı konusunda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.Torino'nun Fenerbahçe'nin sunduğu şartları kabul etmesi halinde transferin resmiyete kavuşacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerekarşılığında imza atan tecrübeli futbolcunun en parlak dönemini geçtiğimiz sezon geçirdiği aktarıldı. Miha Zajc ile Torino'nun yanı sıravede ilgilendiği vurgulandı. Fransa Ligue 1 ekibida Sloven orta sahaya karşı bir ilgisinin olduğu belirtildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un geçtiğimiz sezon 41 müsabakada 9 gol ve 2 asist üreten Miha Zajc'ın hazırlık kampında da gösterdiği performans nedeniyle durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Portekizli çalıştırıcının Sloven oyuncunun ayrılığına kulüp menfaatlerine uyması halinde onay vereceği belirtildi. Fenerbahçe ile Torino arasındaki görüşmelerde son detaylar konusunda pürüz yaşanması halinde Jorge Jesus'un kadro planları arasında Miha Zajc'ın da olduğu öğrenildi.28 yaşındaki orta sahanın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sloven futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.