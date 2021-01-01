Michael Jordan'ın Kobe Bryant ile son diyalogu!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın bu Cumartesi günü Naismith Basketball Hall of Fame'e dahil edilmesi öncesinde, Bryant ile vefatın önce paylaştığı son diyalogunu açıkladı.



Jordan'ın ESPN'den Jackie MacMullen ile yaptığı röportajda anlattığı kısa mesajlaşma, Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve diğer yedi kişinin bir helikopter kazasında vefat etmesinden bir aydan biraz önce, 2019 yılının Aralık ayında gerçekleşmişti.



MacMullan ile konuşan MJ, öncelikle büyük güne nasıl hazırlandığını şöyle dile getirdi:



"Başlangıçta biraz gergindim sanırım, ama sonra sevdiğim birine duygularını gösterme konusunda kesinlikle gergin olmayacağımı fark ettim. Bu da benim insani tarafım, insanlar unutmaya biraz meyilli ama benim de öyle bir tarafım var."



Macmullan'ın makalesinde yer alan MJ'in Kobe ile arkadaşlığından kalan son diyalogu, şu şekilde gelişmişti:



Kobe: Bu tekila bir harika (Jordan'ın sahibi olduğu Cincoro marka tekilaya atıfta bulunuyor).



Jordan: Teşekkürler kardeşim.



Kobe: Rica ederim. Ailen nasıl?



Jordan: Hepsi iyi. Senin?



Kobe: Herkes çok iyi.



Jordan: Mutlu bayramlar. Umarım yakın zamanda bir araya geliriz.



"KOÇ KOBE?"



Bryant için "Kobe, Gigi'ye koçluk yapmayı cidden çok seviyordu. O yüzden ona bu konuda yazmıştım" diyen MJ'in Kobe ile diyalogunun son kısmı ise şöyleydi:



Jordan: 'Koç Kobe mi?' (gülmekten ağlayan emoji ile)'



Kobe: Aynen. Koç, şu anda benchte oturuyorum ve bu takıma 45-8 fark atıyoruz.'



MJ'in Kobe'nin son mesajıyla ilgili yorumu ise, "Bu mesajına bayılıyorum, Kobe'nin rekabetçi doğasını gösteriyor çünkü." şeklindeydi.



