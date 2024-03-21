Meunier'den Fenerbahçe maçındaki olaylar için açıklama!

Pazar günü özel bir maç oynandı. Fenerbahçe maçında yaşananlar olağanüstüydü. Kulüp üyeleri bana olayların hiç bu kadar büyümediğini söyledi. Çok fazla gerginlik vardı. Türkiye'de lig çok tutkulu. Bu gerçekten sevdiğim bir şey ama tabii ki şiddet değil, tutku.

Türkiye'de futbol için özel bir atmosfer var. Eğer bir deplasmanda oynuyorsanız, rakip taraftarlar oldukça düşmanca, insanlar duygusal ve genellikle aşırı. Ya hep ya hiç. Kazanırsanız tanrı gibisiniz, kaybederseniz sizi kimse tanımaz. Takdir ettiğim şey bu sıcaklık.

Her 5 dakikada 1 maç duruyordu. Çünkü sahaya bir şeyler atılıyordu. Şişeler, bozuk paralar, çakmaklar, cıvatalar, hatta restoranda kullanılan bir tepsi. Her seferinde birine bir şeyler isabet ediyordu. Bıçaklı bir adam da vardı. Dürüst olmak gerekirse, Fenerbahçeli oyuncular daha fazla taraftar olmadığı için şanslıydı. Bu bir tuzaktı. Çok daha kötü olabilirdi. Kavgayı canlı olarak yaşamadım çünkü yenilgiden iğrenerek hemen soyunma odasına gittim.