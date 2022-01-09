Metin Diyadin: 'Transfer yasağımız bizi etkiliyor'

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Eyüpspor'un zirveyi hedefleyen bir takım olduğunu hatırlatan Diyadin, "Maça sakatlıklarla geldik, maçın içinde de özellikle orta saha bölgesinde oyuncu eksiğimiz vardı. Oyunu etkiliyor bu durumlar. 2-3 oyuncu dar kadro için önemli, özellikle ofansif olarak oyunu tutma yönünde. Bu tür eksikler olunca iyi mücadeleyle bir şeyler kazanabiliyorsunuz. Mücadele ettik ama Eyüpspor'un hamle şansları vardı. Kaliteli ayaklarını yükseltince golü buldular. Bizim transfer yasağımızın olması hem de sakatlıkların bulunması bizi bu maçta da etkiledi. Korkarım ki önümüzdeki süreçte de etkileyecek, görüntü bu." ifadelerini kullandı.





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