Metehan Baltacı, Nelsson'un önüne geçti

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk rotasyona dair bazı kararlar aldı. Victor Nelsson'un geçen haftalardaki performansını beğenmeyen Okan Buruk, Metehan Baltacı'ya şans verecek.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Metehan Baltacı, Nelsson'un önüne geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2024 10:35
Süper Lig'de lider durumda olsa da savunmadaki problemleri bir türlü çözemeyen Galatasaray'da Okan Buruk ve kurmayları da milli arada çözüm arıyor.

ROTASYON İÇİN KARAR

Bu sezon 13 resmi maçta kalesinde 20 gol gören sarı-kırmızılılarda rotasyona dair de bazı kararlar alındı.

Sezonun ilk haftalarında Victor Nelsson'un geç form tutmasından yakınan Okan Buruk, Metehan Baltacı'yı rotasyonun üçüncü stoperi olarak değerlendirecek.

3. İSİM OLACAK

Adana Demirspor maçına 11'de çıkan ve geçer not alan genç savunmacı, Davinson Sanchez - Abdülkerim Bardakcı tandeminin bozulması halinde forma giyecek isim olacak.

Nelsson'un hızından kaynaklı olarak çok fazla geriye kaçarak savunma yaptığını düşünen Okan Buruk, Danimarkalı stoper form tutana kadar bu bölgede Metehan Baltacı'yı değerlendirecek.

Galatasaray altyapısından yetişen Metehan geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giymiş; hem sağ bek hem de stoperde başarılı bir performans sergilemişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery