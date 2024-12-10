Mete Vardar: 'Rafa'ya neden gösterilmedi?'

Beşiktaş'ta Asbaşkan Mete Vardar ve Kulüp Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, spor medya zirvesinde açıklamalarda bulundu.
Geçen sezon göreve geldikleri durumu anlatan Mete Vardar, "Geçen sene yeni geldikten sonra, geldiğimizde ligde puan olarak gerideydik. Özellikle mental olarak da zayıflayan bir takım vardı. Koyduğumuz hedeflerden en önemlisi Türkiye Kupası'ydı. Bu anlamda oyuncularımız, teknik heyet, camiamız buna çok inandı. Kupayı almak için çok büyük efor sarf ettik. Beşiktaş oyuncusu sahaya karakter koyduğu zaman, alamayacağı maç yok. Fenerbahçe derbisi de bunun en önemli örneği. Türkiye Kupası'nı almamız, Avrupa'ya gitmemizi sağladı. Bu da çok önemliydi. Maddi anlamda da kulübümüze gelir getirdi. Türkiye Kupası'nı alarak camiamızın beklentisine karşılık verdik. Daha sonra Süper Kupa'yı da alarak 3 kupanın 2'sini aldık. Çok büyük emekler verdik. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.
Feyyaz Uçar ise, "Mutlaka heyecanlıydı. Futbolcu ve teknik direktörken kazandık kupa ama yöneticiyken daha zor. Her şey oyunculara, teknik heyetin hazırlanmasına kalıyor. Size sadece seyretmek kalıyor. Çok heyecanlandım, belki de hayatımda en çok heyecanlandığım maçlardan biriydi. Geriye düştük ama oyundan kopmadık. Son dakika golüyle Türkiye Kupası'nı aldık. Kazanmasak çok büyük bir sıkıntı olacaktı. Bir kupa ile bitirdik. Süper Kupa oynamaya hakkı elde ettik. Herkese çok teşekkür ederim. Bizim için çok önemliydi." diye konuştu.
SÜPER KUPA
Mete Vardar, sezon başında oynanan ve 5-0 kazanılan Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili, "O gün maça giderken, sahada takım çıkarken belirli hissiyatlar oluyor ama skoru ön göremiyorsunuz. O gün, müthiş bir oyundu. Hem Trabzonspor finalinde hem de Galatasaray maçında taraftarın çok büyük katkısının olduğunu düşünüyorum. Saha içindeki takımımıza katkı sağladı. Müthiş bir maçtı. Çok güzeldi. Çok zevkliydi. O güne gitsek yine 5-0 kazanalım deriz. Belki uzun yıllar bir daha yaşanmayacak bir şey. Bundan çok büyük keyif, mutluluk aldık. Galatasaray büyük bir camia ama unutulmayacak bir anı bıraktık. Güzel bir maçtı. Tüm futbolcularımızı ve o günkü teknik heyeti kutluyorum. Bizim için unutulmayacak bir gündü." diye konuştu.
FENERBAHÇE DERBİSİ
Vardar, geride kalan Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "Beşiktaş, çok büyük bir camia. Türkiye'nin en köklü camiası. Arzu etmediğimiz durumlar yaşadık. Sezon başında Türkiye Kupası, Süper Kupa, sezona çok iyi bir başlangıç, umutlarımız daha fazlaydı. Bazı şanssızlıklar, belki farklı şeyler yapılabilirdi takım çalışmasıyla ilgili, bizim de hatalarımız vardır. Fenerbahçe derbisine çok önem veriyorduk bu nedenle. Yoğun bir gündem vardı. Yoğun bir çalışma grubu oluşturduk. Serdar Topraktepe'ye, futbolcularımızı teşekkür ediyorum. Beşiktaş, sahaya karakter koyduğunda yenemeyeceği takım yok. Eksiklerimiz, hatalarımız var ama umut ediyoruz ki bundan sonra, Bodo maçıyla, çok önemli bir maç. 9 puan olursa, 24'e giriyoruz. Ondan sonra Adana Demirspor ve Alanyaspor maçları. Bu 3 maçı kazanabilirsek, ligde ve Avrupa'da, sezon başındaki Beşiktaş'ın olgunlaşacağını, bu coşkuyu getireceğini düşünüyorum." dedi.
HAKEMLER
Feyyaz Uçar, Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu ve hakem tartışmalarıyla ilgili gündemin ardından, "Barış Alper'in pozisyonu kırmızı kart olmalıydı. Hakem nasıl bir karar verdi hala anlamış değilim. Dünyanın her yerinde kırmızı kart. Ama biz bu tip darbelere çok maruz kaldık. Kaldığımızda da çıkar söyleriz. Söylemeye çalışıyoruz. Zaman zaman ortak olarak açıklama yapmaya çalışıyoruz. Her maçtan sonra konuşucunda da işin tadı kalmıyor. Devamlı konuşmak da bence çok doğru değil. Orada iletişim görevlisi arkadaşlarımız var, onlarla birlikte karar alıyoruz." dedi.
"RAFA'YA NEDEN GÖSTERİLMEDİ?"
Mete Vardar, "Barış Alper'le ilgili hepimiz üzüldük. Net kırmızı kart olmalıydı. Peki aynı tepki, neden Rafa Silva'ya yapılan hareket sonrası gösterilmedi? Barış milli futbolcumuz, Rafa Silva da ligin izlenmesinin çok önemli etkenlerden biri. Neden bu tepki o zaman gösterilmedi? Bunu çok merak ediyorum. Hakkaniyet herkese lazım." diye konuştu.
Hakemlerle ilgili konuşan Uçar, "Oynadığım yıllardan beri MHK'de gelişme görmek istiyoruz ama pek fazla değişiklik olmuyor. Acı bir durum bu. Bunu değiştirmemiz lazım. Bu, bambaşka bir konu. Bir şekilde bunun çözülmesi lazım. Yabancı hakeme neden bu kadar karşıyız, onu da anlamış değilim. Futbolcu, teknik direktör yabancı, hakemlerin de olmasında bir sakınca yok bence. Denenebilir bence. Ciddi bir memnuniyetsizlik var. Hakemlerden memnun musunuz, diye sorsak, kimse el kaldırmaz. Herkesin memnuniyetsizliği var. İnşallah hakem camiası kendisini geliştirecek." açıklamasında bulundu.
BEŞİKTAŞ'TAKİ SEÇİM
Mete Vardar, bu ay yapılacak olağanüstü seçimle ilgili, "Seçimle ilgili şunu söylemek istiyorum, Beşiktaş olarak son yıllarda çok bölünmeye başladık. Şahsım ve aile olarak kulübün 40 yıl içerisindeyiz. Bu kadar parçalandığımız bir dönemi görmedim. Hakikaten çok üzüntüyle karşılıyorum. Bugün yöneticiyim, bu şerefli görevi üstleniyorum. Herkesi birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Herkesin elinden geleni yapması lazım." dedi.
Mete Vardar, "Hüseyin Yücel de kazansa Serdal Adalı da kazansa, camia bütünüyle birlikte o başkanı desteklemek zorunda. Beşiktaş olarak rekabet ettiğimiz takımları böyle geçebiliriz." sözlerini sarf etti.
Feyyaz Uçar ise "Çok mutluyum. Şu anda iki başkan adayı var. Beşiktaş, hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, kalmamıştır da. İki aday var, bence mutluluk verici bir şey. Bizler, kongre Beşiktaşlısı değiliz. Başkan kim olursa, seçildiği andan itibaren bizim başkanımız olacaktır. Bizim Beşiktaşlılığımız bitmez. Beşiktaş sevgisi ilelebet devam etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Geçen sezon göreve geldikleri durumu anlatan Mete Vardar, "Geçen sene yeni geldikten sonra, geldiğimizde ligde puan olarak gerideydik. Özellikle mental olarak da zayıflayan bir takım vardı. Koyduğumuz hedeflerden en önemlisi Türkiye Kupası'ydı. Bu anlamda oyuncularımız, teknik heyet, camiamız buna çok inandı. Kupayı almak için çok büyük efor sarf ettik. Beşiktaş oyuncusu sahaya karakter koyduğu zaman, alamayacağı maç yok. Fenerbahçe derbisi de bunun en önemli örneği. Türkiye Kupası'nı almamız, Avrupa'ya gitmemizi sağladı. Bu da çok önemliydi. Maddi anlamda da kulübümüze gelir getirdi. Türkiye Kupası'nı alarak camiamızın beklentisine karşılık verdik. Daha sonra Süper Kupa'yı da alarak 3 kupanın 2'sini aldık. Çok büyük emekler verdik. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.
Feyyaz Uçar ise, "Mutlaka heyecanlıydı. Futbolcu ve teknik direktörken kazandık kupa ama yöneticiyken daha zor. Her şey oyunculara, teknik heyetin hazırlanmasına kalıyor. Size sadece seyretmek kalıyor. Çok heyecanlandım, belki de hayatımda en çok heyecanlandığım maçlardan biriydi. Geriye düştük ama oyundan kopmadık. Son dakika golüyle Türkiye Kupası'nı aldık. Kazanmasak çok büyük bir sıkıntı olacaktı. Bir kupa ile bitirdik. Süper Kupa oynamaya hakkı elde ettik. Herkese çok teşekkür ederim. Bizim için çok önemliydi." diye konuştu.
SÜPER KUPA
Mete Vardar, sezon başında oynanan ve 5-0 kazanılan Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili, "O gün maça giderken, sahada takım çıkarken belirli hissiyatlar oluyor ama skoru ön göremiyorsunuz. O gün, müthiş bir oyundu. Hem Trabzonspor finalinde hem de Galatasaray maçında taraftarın çok büyük katkısının olduğunu düşünüyorum. Saha içindeki takımımıza katkı sağladı. Müthiş bir maçtı. Çok güzeldi. Çok zevkliydi. O güne gitsek yine 5-0 kazanalım deriz. Belki uzun yıllar bir daha yaşanmayacak bir şey. Bundan çok büyük keyif, mutluluk aldık. Galatasaray büyük bir camia ama unutulmayacak bir anı bıraktık. Güzel bir maçtı. Tüm futbolcularımızı ve o günkü teknik heyeti kutluyorum. Bizim için unutulmayacak bir gündü." diye konuştu.
FENERBAHÇE DERBİSİ
Vardar, geride kalan Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "Beşiktaş, çok büyük bir camia. Türkiye'nin en köklü camiası. Arzu etmediğimiz durumlar yaşadık. Sezon başında Türkiye Kupası, Süper Kupa, sezona çok iyi bir başlangıç, umutlarımız daha fazlaydı. Bazı şanssızlıklar, belki farklı şeyler yapılabilirdi takım çalışmasıyla ilgili, bizim de hatalarımız vardır. Fenerbahçe derbisine çok önem veriyorduk bu nedenle. Yoğun bir gündem vardı. Yoğun bir çalışma grubu oluşturduk. Serdar Topraktepe'ye, futbolcularımızı teşekkür ediyorum. Beşiktaş, sahaya karakter koyduğunda yenemeyeceği takım yok. Eksiklerimiz, hatalarımız var ama umut ediyoruz ki bundan sonra, Bodo maçıyla, çok önemli bir maç. 9 puan olursa, 24'e giriyoruz. Ondan sonra Adana Demirspor ve Alanyaspor maçları. Bu 3 maçı kazanabilirsek, ligde ve Avrupa'da, sezon başındaki Beşiktaş'ın olgunlaşacağını, bu coşkuyu getireceğini düşünüyorum." dedi.
HAKEMLER
Feyyaz Uçar, Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu ve hakem tartışmalarıyla ilgili gündemin ardından, "Barış Alper'in pozisyonu kırmızı kart olmalıydı. Hakem nasıl bir karar verdi hala anlamış değilim. Dünyanın her yerinde kırmızı kart. Ama biz bu tip darbelere çok maruz kaldık. Kaldığımızda da çıkar söyleriz. Söylemeye çalışıyoruz. Zaman zaman ortak olarak açıklama yapmaya çalışıyoruz. Her maçtan sonra konuşucunda da işin tadı kalmıyor. Devamlı konuşmak da bence çok doğru değil. Orada iletişim görevlisi arkadaşlarımız var, onlarla birlikte karar alıyoruz." dedi.
"RAFA'YA NEDEN GÖSTERİLMEDİ?"
Mete Vardar, "Barış Alper'le ilgili hepimiz üzüldük. Net kırmızı kart olmalıydı. Peki aynı tepki, neden Rafa Silva'ya yapılan hareket sonrası gösterilmedi? Barış milli futbolcumuz, Rafa Silva da ligin izlenmesinin çok önemli etkenlerden biri. Neden bu tepki o zaman gösterilmedi? Bunu çok merak ediyorum. Hakkaniyet herkese lazım." diye konuştu.
Hakemlerle ilgili konuşan Uçar, "Oynadığım yıllardan beri MHK'de gelişme görmek istiyoruz ama pek fazla değişiklik olmuyor. Acı bir durum bu. Bunu değiştirmemiz lazım. Bu, bambaşka bir konu. Bir şekilde bunun çözülmesi lazım. Yabancı hakeme neden bu kadar karşıyız, onu da anlamış değilim. Futbolcu, teknik direktör yabancı, hakemlerin de olmasında bir sakınca yok bence. Denenebilir bence. Ciddi bir memnuniyetsizlik var. Hakemlerden memnun musunuz, diye sorsak, kimse el kaldırmaz. Herkesin memnuniyetsizliği var. İnşallah hakem camiası kendisini geliştirecek." açıklamasında bulundu.
BEŞİKTAŞ'TAKİ SEÇİM
Mete Vardar, bu ay yapılacak olağanüstü seçimle ilgili, "Seçimle ilgili şunu söylemek istiyorum, Beşiktaş olarak son yıllarda çok bölünmeye başladık. Şahsım ve aile olarak kulübün 40 yıl içerisindeyiz. Bu kadar parçalandığımız bir dönemi görmedim. Hakikaten çok üzüntüyle karşılıyorum. Bugün yöneticiyim, bu şerefli görevi üstleniyorum. Herkesi birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Herkesin elinden geleni yapması lazım." dedi.
Mete Vardar, "Hüseyin Yücel de kazansa Serdal Adalı da kazansa, camia bütünüyle birlikte o başkanı desteklemek zorunda. Beşiktaş olarak rekabet ettiğimiz takımları böyle geçebiliriz." sözlerini sarf etti.
Feyyaz Uçar ise "Çok mutluyum. Şu anda iki başkan adayı var. Beşiktaş, hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, kalmamıştır da. İki aday var, bence mutluluk verici bir şey. Bizler, kongre Beşiktaşlısı değiliz. Başkan kim olursa, seçildiği andan itibaren bizim başkanımız olacaktır. Bizim Beşiktaşlılığımız bitmez. Beşiktaş sevgisi ilelebet devam etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.