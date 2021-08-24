Mesut Özil: 'Kim Min-Jae bana Ramos'u hatırlattı'

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kim Min-Jae hakkında bir Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu.



Kim Min-Jae'i Sergio Ramos'a bezeten Özil, "Kim, sakin biri ve bence zeki bir oyuncu. Sert müdahaleler yapmasa bile rakip oyuncularla sakin ve zekice mücadele ediyor. Bana Sergio Ramos'u hatırlattı" dedi.



Kim Min-Jae'i değerlendiren Mesut Özil, "Sıcakkanlı davranışlarından etkilendim. Kolay bir şekilde kaynaşacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de onunla beraber oynamak çok güzel. Umarım burada birçok başarı kazanır" şeklinde konuştu.



