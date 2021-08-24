Mesut Özil: "Kim Min-Jae bana Ramos'u hatırlattı"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kim Min-Jae için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil: 'Kim Min-Jae bana Ramos'u hatırlattı'
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24 Ağustos 2021 13:45
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kim Min-Jae hakkında bir Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu.

Kim Min-Jae'i Sergio Ramos'a bezeten Özil, "Kim, sakin biri ve bence zeki bir oyuncu. Sert müdahaleler yapmasa bile rakip oyuncularla sakin ve zekice mücadele ediyor. Bana Sergio Ramos'u hatırlattı" dedi.

Kim Min-Jae'i değerlendiren Mesut Özil, "Sıcakkanlı davranışlarından etkilendim. Kolay bir şekilde kaynaşacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de onunla beraber oynamak çok güzel. Umarım burada birçok başarı kazanır" şeklinde konuştu.


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