Messi'nin rekoru Barça'nın galibiyetine yetmedi

La Liga'nın 14. haftasında Barcelona ile Valencia karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Messi'nin rekoru Barça'nın galibiyetine yetmedi
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19 Aralık 2020 20:13
La Liga'nın 14. haftasında Barcelona ile Valencia, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Karşılaşmada Valencia'nın golleri 29. dakikada Diakhaby ve 69. dakikada Gomez'den geldi. Barcelona'nın golleri sie 45+4. dakikada Messi ve 52. dakikada Araujo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, puanını 21 yaptı. Valencia ise puanını 15'e yükseltti.

Barça, La Liga'nın 15. haftasında deplasmanda Valladolid ile karşılaşacak. Valencia ise aynı haftada sahasında Sevilla'yı konuk edecek.

MESSI PELE'Yİ YAKALADI

Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, attığı golle birlikte Barcelona'daki toplam gol sayısını 643'e çıkardı.

Messi bu gollerle, Pele'nin bir takımda en çok gol atan oyuncu rekorunu yakaladı.



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