Messi ve Ronaldo; Ballon d'Or Rüya Takımı'nda

"RÜYA TAKIM I"





"RÜYA TAKIM II"

"RÜYA TAKIM III"

France Football dergisi tarafından her yol verilen Ballon d'Or ödüllerinin yanı sıra bu sene 'Rüya Takım' seçildi. Futbol tarihinin en iyi isimlerinden oluşan üç rüya takım açıklandı.Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı ilk 'Rüya Takım'da şu isimler yer aldı;Roberto Carlos ve Ronaldinho gibi Brezilyalı efsanelerin yer aldığı 'Rüya Takım II' ise şu isimlerden oluştu;Manuel Neuer, Thierry Henry gibi isimlerin de yer aldığı 'Rüya Takım III' kadrosu işe şöyle;