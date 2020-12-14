Messi ve Ronaldo; Ballon d'Or Rüya Takımı'nda

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bu kez aynı 11'de yer al aldı. İşte Ballon d'Or Rüya Takımı..

Haber; Sporx.com
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Messi ve Ronaldo; Ballon d'Or Rüya Takımı'nda
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14 Aralık 2020 23:25
France Football dergisi tarafından her yol verilen Ballon d'Or ödüllerinin yanı sıra bu sene 'Rüya Takım' seçildi. Futbol tarihinin en iyi isimlerinden oluşan üç rüya takım açıklandı.

"RÜYA TAKIM I"

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı ilk 'Rüya Takım'da şu isimler yer aldı;



"RÜYA TAKIM II"

Roberto Carlos ve Ronaldinho gibi Brezilyalı efsanelerin yer aldığı 'Rüya Takım II' ise şu isimlerden oluştu;



"RÜYA TAKIM III"

Manuel Neuer, Thierry Henry gibi isimlerin de yer aldığı 'Rüya Takım III' kadrosu işe şöyle;





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