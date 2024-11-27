Mert Hakan Yandaş, güven tazeledi

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, son iki lig maçındaki performansıyla Jose Mourinho'nun güvenini kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş, güven tazeledi
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27 Kasım 2024 11:30
Fenerbahçe'de Sivasspor maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönen Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Jose Mourinho'dan tam not aldı.

Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkan ve iki karşılaşmada da asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, Mourinho'nun güvenini kazandı.

Mert Hakan Yandaş'ın ilerleyen süreçte daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta süre bulan Mert Hakan Yandaş, 3 asist yaptı.

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