Mert Hakan Yandaş, güven tazeledi

Fenerbahçe'de Sivasspor maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönen Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Jose Mourinho'dan tam not aldı.
Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkan ve iki karşılaşmada da asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, Mourinho'nun güvenini kazandı.
Mert Hakan Yandaş'ın ilerleyen süreçte daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta süre bulan Mert Hakan Yandaş, 3 asist yaptı.
Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkan ve iki karşılaşmada da asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, Mourinho'nun güvenini kazandı.
Mert Hakan Yandaş'ın ilerleyen süreçte daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta süre bulan Mert Hakan Yandaş, 3 asist yaptı.