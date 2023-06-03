Mert Hakan kararını verdi, ayrılıyor

Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş, sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan kararını verdi, ayrılıyor
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03 Haziran 2023 12:21
Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın sezon sonunda ayrılık kararı aldığı belirtildi. Süper Lig'e yükselen Samsunspor, Mert Hakan ile ilgileniyor.

Fenerbahçe, başarılı orta saha oyuncusunu 2020'de adeta Galatasaray'ın elinden kaparak transfer etmişti. Mert Hakan, bir tek İsmail Kartal döneminde etkili bir performans sergiledi.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon ise her kötü sonuçta taraftarın ilk hedefi haline geldi, yuhalanıp ıslıklandı.

 

 
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