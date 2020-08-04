Mert Çetin'in yeni adresi belli oluyor!

Roma'nın geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Mert Çetin, bir diğer İtalya Serie A takımı Hellas Verona'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor.



Taraflar anlaşmaya vardılar ve Milli oyuncu Mert Çetin, kısa süre içinde yeni takımı için sağlık kontrolünden geçecek. Di Marzio'nun haberine göre; anlaşma kiralık olarak gerçekleşecek ve Roma istediği zaman oyuncusunu geri alma hakkına sahip olacak.



RRAHMANI'NİN YERİNE GELECEK



Hellas Verona bu transfer ile kiralık oyuncuları Amir Rrahmani'nin Napoli'ye dönüşü sonrası oluşan boşluğu doldurmak istiyor.



Mert Çetin, Roma'nın UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmediği için bu turnuvada forma giyemeyecek. 23 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Roma forması ile 6 maçta görev aldı.



