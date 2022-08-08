Mert Çetin, imzayı attı!

Lecce, Verona'dan Mert Çetin ile bir yıllık kiralık sözleşme imzalandığını duyurdu.



İtalyan ekipten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen başarılı oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.



İmza sonrası kulüp sitesine konuşan Mert Çetin, "Lecce, 114 yıllık geçmişi olan bir kulüp İtalya'nın köklü kulüplerinden bir tanesi. Futbol hayatıma burada, Avrupa'nın üst seviye liglerinden birinde devam edeceğim. İtalya Serie A'ya döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Mert Çetin'in, İtalya Serie A macerası 2019-2020 sezonun başında Roma'ya transfer olmasıyla başlamıştı. Roma'da fazla forma şansı bulamayan Çetin, 2020-2021 sezonunun başında Hellas Verona'ya transfer olmuştu. Çetin, 2021-2022 sezonuna Hellas Verona'da başlamış, sezonunun kalan kısmını ise devre arasında kiralandığı Yukatel Kayserispor'da geçirmişti.



Lecce, geçen sezon ikinci lig Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselmişti.





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