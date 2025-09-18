18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Menemen FK yoluna dolu dizgin devam etti!

TFF 2. Lig ekibi Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turunda Anadolu Üniversitesi'ni 2-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

calendar 18 Eylül 2025 13:32 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 13:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK yoluna dolu dizgin devam etti!
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Adanaspor ve Isparta 32 Spor maçlarını kazanıp zirve yarışında seri başlatan Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kayıp yaşamadı.

Evinde 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni konuk eden sarı-lacivertliler 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakayı 2-1 kazanıp turladı.

Teknik direktör Bilal Kısa art arda alınan galibiyetlerle takımda iyi bir özgüven oluştuğunu belirterek, "İki kulvarda da kazanmak sevindirici. Kupada bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Ligde de iyi gidiyoruz. Bu hafta deplasmanda Kırklarelispor'u da yenerek zirveye yaklaşmak istiyoruz" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
