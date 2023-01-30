Menemen FK seriyi başlattı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta önceki hafta evinde Ankaraspor'u 3-2 yenerek 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Menemen Futbol Kulübü, Tarsus İdman Yurdu deplasmanında da kazanarak iyice rahatladı.



Rakibini 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, aylar sonra seri yakalarken, düşme hattından da uzaklaştı.



Teknik Direktör Özden Töraydın, bekledikleri bir sürece girdiklerini belirterek, "İki maçı da gol yemeden kayıpsız geçtik. Amacımız seriyi sürdürmek. Önümüzde çok maç var. Hepsi final niteliğinde olacak. Takımın morali ve özgüveni yerine geldi, kazanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.





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