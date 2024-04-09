Menemen FK hedefine çok yakın

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'la golsüz berabere kalan Menemen Futbol Kulübü, bitime 4 maç kala Play-Off hedefine çok yaklaştı. Sıralamada 58 puanla 5'inci basamakta yer alıp 7'nci Isparta 32 Spor'un 5 puan önünde yer alan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Yılmaz Vural sezonu ilk 6 içinde bitireceklerini söyledi.



Henüz matematiksel olarak Play-Off'u garantilemediklerini ancak avantajlı olduklarını ifade eden Vural, "Futbolda işi garantiye almadan konuşmamak gerekir. Biz iyi durumdayız. Play-Off hedefimize yakınız. İnanıyorum ki kalan 4 maçta oyuncularımız gerekeni yapacaktır. Play-Off'lar kolay olmuyor. Birbirinden zorlu eleme maçları olacak. Biz önce işi garantileyeceğiz daha sonra bir üst lige çıkmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.





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