Melikgazi Kayseri evinde Galatasaray'ı devirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 105-97 yendi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Ali Şakacı, Haldun Çoban, Sait Nedim Çelik
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 10, Ellenberg 34, Fatmanur Karakaş , Hamby 34, Ayşegül Günay Aladağ 4, Candan Eylül, Damla Gezgin 6, Nazlı Bircan, Holmes 17
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 33, Allen 4, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz, McCowan 26, Meltem Yıldızhan 6, Hartley 11, Vanloo 6, Harika Gözde Eldaş, İnci Güçlü 2
1. Periyot: 28-21
Devre: 58-42
3. Periyot: 81-64
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Ali Şakacı, Haldun Çoban, Sait Nedim Çelik
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 10, Ellenberg 34, Fatmanur Karakaş , Hamby 34, Ayşegül Günay Aladağ 4, Candan Eylül, Damla Gezgin 6, Nazlı Bircan, Holmes 17
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 33, Allen 4, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz, McCowan 26, Meltem Yıldızhan 6, Hartley 11, Vanloo 6, Harika Gözde Eldaş, İnci Güçlü 2
1. Periyot: 28-21
Devre: 58-42
3. Periyot: 81-64
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