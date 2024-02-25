Melikgazi Kayseri evinde Galatasaray'ı devirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 105-97 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Melikgazi Kayseri evinde Galatasaray'ı devirdi
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25 Şubat 2024 18:01
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 105-97 yendi.
 Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ali Şakacı, Haldun Çoban, Sait Nedim Çelik

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 10, Ellenberg 34, Fatmanur Karakaş , Hamby 34, Ayşegül Günay Aladağ 4, Candan Eylül, Damla Gezgin 6, Nazlı Bircan, Holmes 17

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 33, Allen 4, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz, McCowan 26, Meltem Yıldızhan 6, Hartley 11, Vanloo 6, Harika Gözde Eldaş, İnci Güçlü 2

1. Periyot: 28-21

Devre: 58-42

3. Periyot: 81-64

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