Mehmet Topal futbolu bıraktı!

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen Mehmet Topal flaş bir karar aldı.Tecrübeli isim 36 yaşında futbolu bıraktığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu."20 yıl önce Malatya'dan çıktığım yolda yaşanmışlıklarının gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım. Çocukluk aşkım, yaşam kaynağım, tutkum olan futbol hayatım boyunca tarifsiz nice gururlar yaşadım. Yeri geldi mutluluğumu tarif edemedim, yeri geldi üzüntümü belli edemedim. Çok kıymetli insanlarla çalıştım, çok kıymetli insanlar tanıdım. Çok da yıprandım, kırıldım. Ama futbola olan sevdam, hepsinin üstündeki profesyonelliğim ile kimseyi kırmadan, saygısızlık etmeden bugünlere geldim. En azından böyle umut ediyorum. Ben Mehmet Topal, yıllarca beni bağrına basan tüm taraftarlara, çalıştığım tüm kulüplerdeki baştan sona emek veren herkese, tüm başkanlarıma, tüm hocalarıma, benimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizler için emek harcayan tüm medya mensuplarına, her daim yanımda olan aileme, dostlarıma binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoş çakalın."