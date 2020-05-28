Mehmet Sepil: "7 kulübü çok iyi anlıyorum ama karar federasyonun"

Kulüpler Birliği ve Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Mehmet Sepil: '7 kulübü çok iyi anlıyorum ama karar federasyonun'
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28 Mayıs 2020 17:23
Kulüpler Birliği ve Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, TFF'ni Süper Lig'i 12 Haziran'da başlatma kararını değerlendirdi.

Sepil'in açıklamaları şu şekilde;

"FEDERASYON BÖYLE BİR KARAR ALDI"

"Bir yerden başlamamız gerekiyordu. Kulüpler ve Göztepe adına, bu noktaya geldiğimiz için ben mutluyum. 7 kulüp son toplantıda ve ondan önce, kümenin kalkması için temas halindeydi. Bu saatten sonra kulüpler için dezavantaj oluşabileceği yönünde endişeleri vardı. Bugün federasyon, bunun olamayacağını, onaylanmadığını söyledi. Burada zorluk şuydu, aynı ligde hem şampiyonluğa oynayan, hem de düşmeme olması, maçların neticelerini psikolojik ve bin nedenle etkileyebileceği, bir ton şeyin sorgulanabileceği endişesi ile karar alındı. Ben 7 kulübün gerekçelerinin nedenini de görebiliyorum. Neticede karar federasyona ait, federasyon böyle bir karar aldı."

"GENÇLERİMİZİ OYNATAMIYORUZ"

"Türkiye'deki en önemli sorunlardan biri, genç oyuncularımızı oynatamıyoruz. Biz kulüp olarak, diğer liglere gençleri kiralık veriyoruz ama kulüpler kiralık oyuncuyu çok tercih etmiyor. O zaman bu gençleri yetiştiremiyoruz. Federasyona müracaatta bulunduk. Bu konuda çalışmanın başlaması için konuşulmuş, olumlu karşılıyoruz. Birçok ülke bunu uyguluyor. Oyuncuları değerlendirmek için bir alan açılıyor."

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