Mehmet Özkan projesini açıkladı: Sokak Futbolu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da emekliye ayrılma kararı alan ve kulübü devretmeye hazırlanan başkan Seyit Mehmet Özkan, "Kafamda sokak futbolunu canlandırma projesi var" dedi.Maçlarda çocuklara yetişkin muamelesi yapıldığını görmekten bıktığını dile getiren başkan Özkan, "Akademi terimi bu topraklara epey bol geldi. Bu topraklarda akademi eşittir doğal yetenekli çocuğun yeteneğini köreltme merkezi. Doğal yeteneği işlemek ile takım oyunu oynatmak arasındaki ince çizgiyi herkes kaçırıyor. Birçok doğal yetenek kayboluyor gidiyor" diye konuştu.A takımı devrettikten sonra Türkiye'deki tüm futbol okullarını ziyaret edeceğini söyleyen Seyit Mehmet Özkan şöyle konuştu: "Kafamda sokak futbolunu canlandırma projesi var. Kar amacı gütmeyen çocuk sokak futbolu etkinlikleri. Maçta hakem yok, antrenör yok, kaleler odun parçasından, isteyen istediği formayla veya tişörtle oynayabilir. Ağlamak var, sevinmek var, arada bir hırlaşmak var ama küfür kesinlikle yok. En önemli kural ise seremonide herkes birbiriyle tokalaşacak, sadece eller değil gözler de birleşecek. Maçın sonunda ise galip takım kendi ceza sahasına çekilecek. Mağlup takım oyuncuları yürüyerek galip takımın ceza sahasına gelecek. Sıraya dizilecekler, hep birlikte alkışla onları kutlayacaklar."