13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-029'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-383'

Mehmet Özkan projesini açıkladı: Sokak Futbolu

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da emekliye ayrılacak olan ve kulübü devretmeye hazırlanan başkan Seyit Mehmet Özkan, aklında Sokak Futbolu projesi olduğunu açıkladı.

calendar 13 Ağustos 2025 12:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Mehmet Özkan projesini açıkladı: Sokak Futbolu
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da emekliye ayrılma kararı alan ve kulübü devretmeye hazırlanan başkan Seyit Mehmet Özkan, "Kafamda sokak futbolunu canlandırma projesi var" dedi.

Maçlarda çocuklara yetişkin muamelesi yapıldığını görmekten bıktığını dile getiren başkan Özkan, "Akademi terimi bu topraklara epey bol geldi. Bu topraklarda akademi eşittir doğal yetenekli çocuğun yeteneğini köreltme merkezi. Doğal yeteneği işlemek ile takım oyunu oynatmak arasındaki ince çizgiyi herkes kaçırıyor. Birçok doğal yetenek kayboluyor gidiyor" diye konuştu.

'KAFAMDA SOKAK FUTBOLUNU CANLANDIRMA PROJESİ VAR'

A takımı devrettikten sonra Türkiye'deki tüm futbol okullarını ziyaret edeceğini söyleyen Seyit Mehmet Özkan şöyle konuştu: "Kafamda sokak futbolunu canlandırma projesi var. Kar amacı gütmeyen çocuk sokak futbolu etkinlikleri. Maçta hakem yok, antrenör yok, kaleler odun parçasından, isteyen istediği formayla veya tişörtle oynayabilir. Ağlamak var, sevinmek var, arada bir hırlaşmak var ama küfür kesinlikle yok. En önemli kural ise seremonide herkes birbiriyle tokalaşacak, sadece eller değil gözler de birleşecek. Maçın sonunda ise galip takım kendi ceza sahasına çekilecek. Mağlup takım oyuncuları yürüyerek galip takımın ceza sahasına gelecek. Sıraya dizilecekler, hep birlikte alkışla onları kutlayacaklar."


TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
