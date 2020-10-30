Mbaye Diagne, Terim'den forma bekliyor

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun kart cezalısı olmasından dolayı Ankaragücü maçına ilk 11'de başlaması beklenen Mbaye Diagne, Fatih Terim'den forma şansı istedi.Terim'in son taktik antrenmanda Ryan Babel'i santrafor bölgesinde deneyerek Babel'i yedek takımda görevlendirmesinin ardından Terim ile bir görüşme yaparak ilk 11'de oynamak istediğini ifade eden Diagne, Terim'e Ankaragücü maçında sahada olmak istediğini iletti.Kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Diagne, "Fiziksel olarak, mental olarak çok iyi durumda olduğumu hissediyorum. Formayı aldıktan sonra şansımı iyi kullanacağımı ve benimle anılan golcülük özelliklerimi sahaya yansıtacağıma inanıyorum" dedi.Galatasaray taraftarının buluşma noktalarından olanda da yapılan ankette de Falcao'nun yokluğunda Babel'in değil de Diagne'nin Ankaragücü maçına 11'de başlaması gerektiği ifade edildi.Diagne hakkında yorumlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Diagne, Ankaragücü maçında da ilk 11'de oynayamayacaksa bir daha hiç oynayamaz. Bugün değilse ne zaman!" ifadelerini kullandı.