Mbaye Diagne, sezonu dubleyle kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 3-0'lık skorla kazandı.



Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Saba Lobjanidze, 67 ve 82. dakikalarda Mbaye Diagne kaydetti.



Mbaye Diagne, bu iki golle birlikte Süper Lig'de sezonu 23 golle kapattı ve gol krallığı sıralamasında Enner Valencia'nın ardından ikinci sırayı aldı.



Bu sonuçla birlikte Karagümrük, puanını 51'e yükseltti. Kasımpaşa ise sezonu 43 puanla tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ozdoev'in uzun pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

28. dakikada Fatih Karagümrük tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, ceza sahası yan çizgisine gelip kale sahasına ortaladı. Ertuğrul Taşkıran'ın müdahale ettiği top Lobjanidze'de kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Aytaç Kara'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eysseriz gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

54. dakikada Fabiano'nun pasında ceza sahası içi son çizgisine giren Mounir, penaltı noktasına hareketlenen Fall'a pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Viviano son anda gole engel oldu.

67. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Levent Mercan'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinden Ozdoev çok sert vurdu. Kale sahası önündeki Diagne son anda müdahale ederek kaleciyi kontrpiyede bırakarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kerim Frei, kale sahası önündeki Ozdoev'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

78. dakikada Lobjanidze'nin ceza yayı önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Levent Mercan kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

82. dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Aytaç Kara'nın kaptırdığı topu alan Darri, soldan ceza sahasına giren Diagne'ye pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası önünde çaprazdan aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı: 3-0.



Stat: Nef

Hakemler: Burak Şeker, Hakan Yemişken, Murat Şener

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano (Dk. 86 Muzaffer Cem Kablan), Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Lobjanidze, Bertolacci (Dk. 63 Feghouli), Ozdoev (Dk. 79 Ljajic), Kerim Frei (Dk. 80 Darri), Diagne (Dk. 86 Colin Kazım)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Donk, Yasin Özcan, Ben Ouannes, Malsa (Dk. 86 Taylan Utku Aydın), Aytaç Kara, Fall, Eysseric, Mounir (Dk. 57 Berat Kalkan), Bahoken (Dk. 80 Ali Sühan Demirel)

Goller: Dk. 14 Lobjanidze, Dk. 67 ve Dk. 82 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 34 Bertolacci, Dk. 74 Feghouli, Dk. 82 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 47 Yasin Özcan (Kasımpaşa)









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