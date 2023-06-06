Mbaye Diagne: "Karagümrük'ten ayrılıyorum"

Mbaye Diagne, VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mbaye Diagne: 'Karagümrük'ten ayrılıyorum'
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06 Haziran 2023 19:21
Son güncelleme 06 Haziran 2023 19:33
Sezonu 23 lig golüyle, gol krallığı listesinde ikinci sırada tamamlayan Mbaye Diagne, VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrıldığını açıkladı.

Senegalli golcü, "Sözleşmem bitiyor ve Karagümrük'ten ayrılıyorum. Buradaki herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Diagne, "Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim. Her şeye açığım. Avrupa'daki tekliflere de açığım. Ancak burayı çok seviyorum, buradaki insanları çok seviyorum. Değerlendireceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Türkiye'ye Kasımpaşa formasıyla transfer olan ve gol krallığı yaşayan Mbaye Diagne, 13 milyon euro bonservis bedeliyle Ocak 2019'da Galatasaray'a transfer olmuştu.

Diagne, Club Brugge ve West Brom'daki kiralık sezonlarının ardından bu sezon başında bonservisiyle Karagümrük'e gitmişti.

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