Mbaye Diagne 7 milyon TL'lik oyuncağı

Mbaye Diagne bu kez milyonluk otomobiliyle gündemde...

, Fotoğraf; Instagram
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Mbaye Diagne 7 milyon TL'lik oyuncağı
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21 Ekim 2021 12:45
Mbaye Diagne, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Senegalli futbolcu, 7 milyon TL'lik Rolls Royce marka aracı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dünyaca ünlü mağazalardan saatlerce alışverişin tadını çıkaran 29 yaşındaki golcü, çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

"Taraftarlarımızın verdiği destekten çok mutluyum. Ben de onları çok seviyorum" ifadelerini kullanan Diagne, yeni milyonluk aracına binerek, AVM'den ayrıldı.


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