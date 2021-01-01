Maxwell, Jayson Tatum'ı Jordan üzerinden savundu!

Eski Boston Celtics oyuncusu Cedric Maxwell, takımın mevcut süperstarı Jayson Tatum'ı, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan üzerinden savundu.



Maxwell, insanların Tatum'ın hâlâ geliştirmesi gereken çok şeyi olduğunu anlamadıklarını açıklayarak, argümanını kanıtlamak için Jordan'ı örnek aldı:



"Michael Jordan, tartışmasız bu oyunu oynamış en büyük oyunculardan biri. Ama kazanması ne kadar sürmüştü? Lige geldiğinde bunu hemen başaramamıştı ve insanlar bir süre onu kazanamayan oyuncu olarak adlandırmıştı. 'Kendisi iyi ama etrafındakileri daha iyi hale getirmiyor' demişlerdi. Lakin bir süre sonra bunu yapmaya başlayarak, birden bire en iyisi olmuştu. Tatum veya (Jaylen) Brown bunu yapabilir mi?"



"KOVID ONU NASIL ETKİLEDİ, BİLMİYORUZ!"



Maxwell ayrıca, Tatum'ın KOVID-19 virüsünden yeni kurtulduğunu da tüm eleştirenlere tekrar hatırlattı:



"Jayson Tatum'ı ve bu yıl şimdiye kadar yaptıklarını beğenmeyen bir grup insan var. Daha önce de söylediğim gibi, KOVID'in kendisini tam olarak nasıl etkilediğini bilmiyoruz, çünkü özellikle bir maçta 'Washington'a karşı oynarken nefes alamıyordum' demişliği vardı."



Cedric, Tatum üzerindeki algının geçen yıldan bu yana oldukça değiştiğine inanamadığını da sözlerine ekledi:



"O noktadan, 'Jayson Tatum lider değil, şöyle değil, böyle değil, Brown da öyle değil' eleştirileri olduğu bir noktaya gelmeye başladı. Sakin olun millet. Henüz kaç yaşında? Şu anda kendisi oyunu profesyonel düzeyde oynamayı öğreniyor ve ona tüm anahtarları verdiğiniz an, her şeyi bir anda kapmasını bekliyorsunuz. Takımca yaptıkları ve yapmadıkları ile ilgili çok fazla kuru gürültü oldu."



