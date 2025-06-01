01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
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01 Haziran
SD Huesca-Eldense
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0-335'
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01 Haziran
Cordoba-Albacete
22:00
01 Haziran
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20:00
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Randers FC-Silkeborg
0-235'
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Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
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23:00
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Santos FC-Botafogo RJ
22:00
01 Haziran
Juventude-Gremio
22:00
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Maximin, Fenerbahçe'den ayrıldı!

Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı. İşte Fransız futbolcunun yaptığı açıklama...

calendar 01 Haziran 2025 19:50 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2025 19:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Maximin, Fenerbahçe'den ayrıldı!
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Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

Fransız futbolcu, açıklamasında, "Tüm yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım güzel ama zor bir deneyim oldu ama şükürler olsun ki artık her şey yolunda. Bu zorluklara rağmen elimden sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve her gün bana gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için minnettarım. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim ve en iyisini diliyorum." dedi.


Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz yaz transfer döneminde Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de 31 maçta süre bulan Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

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