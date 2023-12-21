2019-2020 sezonundaforması giyen ve son olarak Paderborn ile karşılıklı olarak yollarını ayıranAlman futbolcu, sosyal medyadan "Teşekkürler profesyonel futbol" sözlerini kullandı.Max Kruse'nin Bundesliga 2 ekibindeki macerası çok uzun sürmedi. Mavi-Beyazlılar, Max Kruse'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıklamıştı. 35 yaşındaki oyuncu, Paderborn'da çıktığı 5 maçta takımına 1 asistlik katkı sağladı.2019/2020 sezonu öncesi Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Max Kruse, Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Süper Lig'de sahaya çıktığı 20 maçta yedi gol ve yedi asistlik performans sergileyen Kruse, daha sonra sözleşmesini tek taraflı feshederek sarı - lacivertlilerden ayrılmıştı.