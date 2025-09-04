04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Mavericks, PJ Washington ile 4 yıllık, 90 milyon dolarlık uzatma anlaşması imzaladı

Dallas Mavericks, forvet oyuncusu P.J. Washington ile dört yıllık, 90 milyon dolarlık bir kontrat uzatma anlaşması imzaladı.

04 Eylül 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Dallas Mavericks, forvet oyuncusu P.J. Washington ile dört yıllık, 90 milyon dolarlık bir kontrat uzatma anlaşması imzaladı.

Washington'ın menajeri, anlaşmayı ESPN'den Shams Charania'ya doğruladı.

Yeni kontrat, Washington'ı 2029-30 sezonunun sonuna kadar Dallas'ta tutacak. Oyuncu, bu anlaşma öncesinde 2026 yazında serbest oyuncu olmaya hazırlanıyordu.

ESPN'den Bobby Marks'a göre, Washington bu sezon takas edilemeyecek.


Dallas, bu yaz Kyrie Irving ve Daniel Gafford ile de kontrat yenilemişti. Irving, 2025-26 sezonu için 43 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek üç yıllık, 118,5 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzaladı. Gafford ise üç yıllık, 60 milyon dolarlık bir uzatma kontratı yaptı.

Washington, geçen sezon 57 maçta 14,7 sayı, 7,8 ribaund ve 2,3 asist ortalamaları yakaladı. Dallas, oyuncuyu Şubat 2024'te Charlotte Hornets'tan takasla kadrosuna katmış ve Washington, Mavericks'in o yılki NBA Finalleri yolculuğunda oynanan 22 maçın tamamında ilk beş başlamıştı.

Bu imzayla birlikte Dallas, önümüzdeki yıllar için ligin en derin uzun rotasyonlarından birine sahip oldu. Anthony Davis'in en az iki yıl daha kontratı devam ediyor. Dereck Lively II ve Cooper Flagg ise çaylak ölçeğindeki kontratlarıyla takımda bulunuyor.

