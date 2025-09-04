Dallas Mavericks, forvet oyuncusu P.J. Washington ile dört yıllık, 90 milyon dolarlık bir kontrat uzatma anlaşması imzaladı.Washington'ın menajeri, anlaşmayı ESPN'den Shams Charania'ya doğruladı.Yeni kontrat, Washington'ı 2029-30 sezonunun sonuna kadar Dallas'ta tutacak. Oyuncu, bu anlaşma öncesinde 2026 yazında serbest oyuncu olmaya hazırlanıyordu.ESPN'den Bobby Marks'a göre, Washington bu sezon takas edilemeyecek.Dallas, bu yaz Kyrie Irving ve Daniel Gafford ile de kontrat yenilemişti. Irving, 2025-26 sezonu için 43 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek üç yıllık, 118,5 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzaladı. Gafford ise üç yıllık, 60 milyon dolarlık bir uzatma kontratı yaptı.Washington, geçen sezon 57 maçta 14,7 sayı, 7,8 ribaund ve 2,3 asist ortalamaları yakaladı. Dallas, oyuncuyu Şubat 2024'te Charlotte Hornets'tan takasla kadrosuna katmış ve Washington, Mavericks'in o yılki NBA Finalleri yolculuğunda oynanan 22 maçın tamamında ilk beş başlamıştı.Bu imzayla birlikte Dallas, önümüzdeki yıllar için ligin en derin uzun rotasyonlarından birine sahip oldu. Anthony Davis'in en az iki yıl daha kontratı devam ediyor. Dereck Lively II ve Cooper Flagg ise çaylak ölçeğindeki kontratlarıyla takımda bulunuyor.