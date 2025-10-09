09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Mauro Icardi'ye özel program!

Galatasaray, milli ara için Mauro Icardi'ye özel program hazırlıyor.

Galatasaray'da sakatlığının ardından formuna ulaşması uzun zaman alan ve hala fazla kiloları bulunan Mauro Icardi'ye özel bir program hazırlanıyor.

Takıma verilen iznin sona ermesinin ardından Arjantinli futbolcunun istenen seviyeye ulaşabilmesi için özel çalışmalara gerçekleştirilecek.

Bu sezon 9 maçta 373 dakika forma giyen Arjantinli yıldız, 5 gol attı. Golcü futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 

