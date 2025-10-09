Mauro Icardi'ye özel program!

Galatasaray'da sakatlığının ardından formuna ulaşması uzun zaman alan ve hala fazla kiloları bulunan Mauro Icardi'ye özel bir program hazırlanıyor.
Takıma verilen iznin sona ermesinin ardından Arjantinli futbolcunun istenen seviyeye ulaşabilmesi için özel çalışmalara gerçekleştirilecek.
Bu sezon 9 maçta 373 dakika forma giyen Arjantinli yıldız, 5 gol attı. Golcü futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
