Mauro Icardi, rekor için sahaya çıkıyor!

Beşiktaş maçlarında sergilediği performansla dikkat çeken Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, tam konsantre bir şekilde derbi hazırlıklarını tamamladı. Ayrıca Arjantinli forvet, derbide gol atması halinde bir rekora imza atacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, rekor için sahaya çıkıyor!
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28 Ekim 2024 08:32
Son güncelleme 28 Ekim 2024 08:35
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, özellikle Beşiktaş maçlarında sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Deneyimli oyuncu Beşiktaş ile oynanan lig derbilerinde takımını sırtlıyor. Sarı-Kırmızılılar'da geçmiş yıllarda bu şekilde bir Milan Baros performansı vardı. Forma giydiği 8 maçta 5 golü olan Baros'a karşılık, Icardi de 4 maçta 5 gol atmıştı.

TÜM GÖZLER ÜZERİNDE OLACAK

Taraftarların sevgilisi olan Arjantinli süperstar, bugün gol atarsa Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a karşı oynanan derbilerde en çok gol atan yabancı olacak. Hemen hemen her hafta yeni bir rekor için sahaya çıkan Aslan'da gözler bu kez de Icardi'nin üzerinde olacak. Başarılı isim maça tam konsantre bir şekilde hazırlıklarını tamamladı. 




OSİMHEN KOŞACAK ICARDI ATACAK

Galatasaray formasıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 3'er gol atan Mauro İcardi, Beşiktaş ağlarını ise 5 kez sarstı.

Derbide Aslan'ın en önemli gol silahı olan İcardi'yi hücumda Osimhen tamamlayacak.

Çift forvetli düzende hücumda presi başlatma görevi Osimhen'e verildi. İcardi ise serbest rolde hücumu yönlendirecek.

 

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