Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da çalışmalarına ülkesi Arjantin'de devam eden Mauro Icardi, İstanbul'a gelecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor
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21 Nisan 2025 09:18
Galatasaray'da sakatlığından dolayı sezonu kapatan ve çalışmalarını ülkesi Arjantin'de sürdüren Mauro Icardi'nin ay başında ülkesinden İstanbul'a gelecek.

Arjantinli yıldızın bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı desteklemek istediği ve çalışmalarına İstanbul'da devam edeceği öğrenildi.

Tottenham maçında sakatlananan Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilmişti.

Galatasaray'da sakatlığı öncesi bu sezon 14 maçta süre bulan Icardi, 6 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

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