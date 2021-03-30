Maurizio Sarri: "Fenerbahçe'nin teklifini duymadım"

Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ileri sürülen Maurizio Sarri'nin böyle bir tekliften haberi olmadığı ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Maurizio Sarri: 'Fenerbahçe'nin teklifini duymadım'
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30 Mart 2021 13:48
Fenerbahçe'nin Maurizio Sarri'yle görüştüğüne dair çıkan haberlere bir yalanlama da İtalya'dan geldi.

Napolili gazeteci Ciro Venerato, Radio Kiss Kiss Napoli'ye yaptığı açıklamada, "Haberleri okur okumaz Sarri ile görüşmeye çalıştım. Benim öğrendiğime göre Sarri'ye böyle bir teklif hiçbir zaman gitmemiş, Fenerbahçe'nin teklif yaptığından Sarri'nin haberi yok." ifadelerini kullandı.

İTALYA DIŞINA ÇIKMAYACAK

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla ise eski kulübü Juventus'tan sözleşmesinin son tarihi olan 2022'ye kadar maaş almaya devam edecek olan Maurizio Sarri'nin, halihazırda bir gelecek değerlendirmesi yaptığını belirtti. Sarri, şu ana kadar yurtdışından gelen tüm teklifleri reddetti ve İtalya içinde kalma konusunda kararını verdi.

FAVORİ ROMA, PLASE FIORENTINA

Pedula'ya göre Sarri için en büyük aday Roma.

Roma Kulübü, teknik direktör Paulo Fonseca'nın kulübü ve hedeflerini küçümseyen sözlerinden, yaklaşımından rahatsız. Başkent kulübü, sezon sonunda Fonseca ile yollarını ayıracak ve Sarri ile devam etmeye çalışacak.

Roma'nın teklifi ve kadrosu, Sarri'ye sunulan en cazip teklif. Ancak, Fiorentina'nın da çok büyük bütçe ve hedeflerle İtalyan antrenörü zorluyor. Birkaç gün içerisinde Fiorentina'nın sahibi Rocco Commisso ile görüşecek olan Sarri, bu toplantı sonrası daha net görüşe sahip olacak.

EDİTÖR NOTU: HAKAN CELEP

"Maurizio Sarri, Juventus'tan aylık 500 bin euro net maaşını almaya devam ediyor. 62 yaşındaki teknik adam ülkesinin dışına sadece 1 kez çıktı ve bu da Chelsea içindi. Chelsea'de dil bariyerine takılan ve İtalya özlemi ağır basan Sarri, mutlu olamadı. Juventus'ta ligi kazansa da Şampiyonlar Ligi başarısızlığı nedeniyle görevinden alınan Sarri için İtalya dışı bir seçenek değil. Bu nedenle Fenerbahçe teklif yapmış ve yıllık 6 milyon euro net maaşı ödeyeceğini söylemşi olsa bile imkansız bir hedef."

MAURIZIO SARRI'NİN KARİYERİ

Empoli'de adını İtalya'ya duyuran ve ardından Napoli'de başarılı günler geçiren 62 yaşındaki Maurizio Sarri, 2018/19'da Chelsea'yi çalıştırdıktan sonra yollarını ayırmış ve geçen sezon Juventus'ta görev almıştı.



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