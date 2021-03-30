Maurizio Sarri: 'Fenerbahçe'nin teklifini duymadım'

İTALYA DIŞINA ÇIKMAYACAK

FAVORİ ROMA, PLASE FIORENTINA

EDİTÖR NOTU: HAKAN CELEP

MAURIZIO SARRI'NİN KARİYERİ

33 yaşında teknik direktörlüğe başlayan ve 40 yaşında da hayatını adadığı ancak pek de mutlu olmadığı bankadaki işinden istifa eden Sarri'nin bir "süreç" adamı olarak günde iki paket sigara içmesinden daha iyi yaptığı şeyler de var💯➤https://t.co/vnZqfE397G pic.twitter.com/8uG5hee91y



— Sporx (@sporx) March 26, 2021

Fenerbahçe'nin Maurizio Sarri'yle görüştüğüne dair çıkan haberlere bir yalanlama da İtalya'dan geldi.Napolili gazeteci Ciro Venerato, Radio Kiss Kiss Napoli'ye yaptığı açıklamada, "Haberleri okur okumaz Sarri ile görüşmeye çalıştım. Benim öğrendiğime göre Sarri'ye böyle bir teklif hiçbir zaman gitmemiş, Fenerbahçe'nin teklif yaptığından Sarri'nin haberi yok." ifadelerini kullandı.İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla ise eski kulübü Juventus'tan sözleşmesinin son tarihi olan 2022'ye kadar maaş almaya devam edecek olan Maurizio Sarri'nin, halihazırda bir gelecek değerlendirmesi yaptığını belirtti. Sarri, şu ana kadar yurtdışından gelen tüm teklifleri reddetti ve İtalya içinde kalma konusunda kararını verdi.Pedula'ya göre Sarri için en büyük aday Roma.Roma Kulübü, teknik direktör Paulo Fonseca'nın kulübü ve hedeflerini küçümseyen sözlerinden, yaklaşımından rahatsız. Başkent kulübü, sezon sonunda Fonseca ile yollarını ayıracak ve Sarri ile devam etmeye çalışacak.Roma'nın teklifi ve kadrosu, Sarri'ye sunulan en cazip teklif. Ancak, Fiorentina'nın da çok büyük bütçe ve hedeflerle İtalyan antrenörü zorluyor. Birkaç gün içerisinde Fiorentina'nın sahibi Rocco Commisso ile görüşecek olan Sarri, bu toplantı sonrası daha net görüşe sahip olacak."Maurizio Sarri, Juventus'tan aylık 500 bin euro net maaşını almaya devam ediyor. 62 yaşındaki teknik adam ülkesinin dışına sadece 1 kez çıktı ve bu da Chelsea içindi. Chelsea'de dil bariyerine takılan ve İtalya özlemi ağır basan Sarri, mutlu olamadı. Juventus'ta ligi kazansa da Şampiyonlar Ligi başarısızlığı nedeniyle görevinden alınan Sarri için İtalya dışı bir seçenek değil. Bu nedenle Fenerbahçe teklif yapmış ve yıllık 6 milyon euro net maaşı ödeyeceğini söylemşi olsa bile imkansız bir hedef."Empoli'de adını İtalya'ya duyuran ve ardından Napoli'de başarılı günler geçiren 62 yaşındaki Maurizio Sarri, 2018/19'da Chelsea'yi çalıştırdıktan sonra yollarını ayırmış ve geçen sezon Juventus'ta görev almıştı.