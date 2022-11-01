Mauricio Lemos'a yeni talip çıktı

Mauricio Lemos transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Uruguaylı stoperin transferi için kampanya başlatıldı. Mauricio Lemos ilk fırsatta ülkesine geri dönebilir.



MAURICIO LEMOS'A GÜLE GÜLE



Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevini yürüttüğü sırada transfer ettiği Mauricio Lemos, Sarı-Lacivertlilerden ayrılıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Fenerbahçe'nin planları arasında yer almayan Uruguaylı savunmacı, ülkesine dönebilir.



MAURICIO LEMOS İÇİN KAMPANYA BAŞLATTILAR



Uruguay ekiplerinden Penarol'de taraftarlar Mauricio Lemos'un transfer edilmesi için kampanya başlattı. 26 yaşındaki stoperden 'hızlı, hava toplarına hakim ve serbest vuruşlar atabiliyor' şeklinde bahseden taraftarlar, "Mauricio Lemos'u istiyoruz" ifadelerini kullandı.



BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI



Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da sürpriz bir şekilde 5 maça çıkan Mauricio Lemos 1 asistlik istatistik yakaladı. Sarı-Lacivertliler ilerleyen haftalarda oyuncuyu TFF tescil listesine dahil etmemişti.



Fenerbahçe Mauricio Lemos'un transferi için Las Palmas'a 1,5 milyon euro ödemişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ