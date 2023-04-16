Masa tenisi heyecanı Amasya'da sürüyor

Amasya'da düzenlenen Türkiye Minikler ve Küçükler Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası, devam ediyor.Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 81 ilden 463 sporcu katılıyor.Amasya Spor Salonu'ndaki şampiyonada takım maçları sona ererken, ferdi müsabakalar sürüyor.Organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü masa tenisi antrenörü Salih Arslan, miniklerin spor sayesinde hayatlarını disipline edip gelişimlerini hızlandırdığını ve sağlıklarını koruduğunu belirterek, katılımcılara başarı diledi.Ferdi müsabakaların 18 Nisan'a kadar süreceğini vurgulayan Arslan, "Biz de 81 ilden gelen hem depremzede olsun hem de diğer illerimizden gelen misafirlerimiz olsun, onları burada en iyi şekilde ağırlayıp, müsabakalara sağlıklı bir şekilde devam edip, sağlıklı bir şekilde de illerine gitmelerini temenni ediyoruz. İnşallah güzel müsabakalar olur onlar için." diye konuştu.Masa tenisi sporcusu Akif Efe Aslanpay ise "Ben milli takım oyuncusuyum. Herkes başarılı olabilir bu sporda, ilk başta eğlencesine oynuyordum, sonrasında kendimi geliştirdim, milli takıma seçildim. Burada ilk 16'ya girersem milli takım kampına tekrar gireceğim." ifadelerini kullandı.Şampiyona, 18 Nisan Salı günü tamamlanacak.