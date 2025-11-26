25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
3-0
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
4-0
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-2
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
2-3
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-0
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
2-0
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Marsilya, Newcastle United'ı Aubameyang ile yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya, sahasında Newcastle United'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

calendar 26 Kasım 2025 00:57 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 01:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marsilya, Newcastle United'ı Aubameyang ile yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Marsilya, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Marsilya, Veledrome'da oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Fransız ekibine galibiyeti getiren iki golü de Pierre Emerick-Aubameyang attı. Aubameyang, 46 ve 50. dakikalarda ağları sarstı.

Newcastle United'ın tek golü ise 6. dakikada Harvey Barnes'tan geldi.

AUBA'DAN YÜKSEK UÇUŞ


Marsilya'ya, Newcastle United karşısında galibiyeti getiren Aubameyang, bu sezon yakaladığı istatistiklerle dikkat çekiyor. Aubameyang'ın istatistikleri:

-Bu sezon 16 maçta 16 gol.
-Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 6 gol.
-Son 4 maçta 6 gol.

Marsilya, Newcastle United maçındaki galibiyetle birlikte Devler Ligi'nde 6 puana ulaştı. Newcastle United, 9 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Marsilya, Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak. Newcastle United, bu kez Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.