UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Marsilya, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Marsilya, Veledrome'da oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.Karşılaşmada Fransız ekibine galibiyeti getiren iki golü de Pierre Emerick-Aubameyang attı. Aubameyang, 46 ve 50. dakikalarda ağları sarstı.Newcastle United'ın tek golü ise 6. dakikada Harvey Barnes'tan geldi.Marsilya'ya, Newcastle United karşısında galibiyeti getiren Aubameyang, bu sezon yakaladığı istatistiklerle dikkat çekiyor. Aubameyang'ın istatistikleri:-Bu sezon 16 maçta 16 gol.-Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 6 gol.-Son 4 maçta 6 gol.Marsilya, Newcastle United maçındaki galibiyetle birlikte Devler Ligi'nde 6 puana ulaştı. Newcastle United, 9 puanda kaldı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Marsilya, Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak. Newcastle United, bu kez Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.