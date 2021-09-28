Marsilya-Galatasaray maçına Polonyalı hakem

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçta Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Marsilya-Galatasaray maçına Polonyalı hakem
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28 Eylül 2021 16:29
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marsilya Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak.


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